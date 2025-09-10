Errores, fallos, preguntas - página 339
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿pero no quieres comprobarlo?
Señalé que la información "no estaba disponible inmediatamente". Si conoce la respuesta, por favor, dígame dónde se establece la norma que regula esta cuestión.
Eh, colega, si los monos buscaran una guía sobre cómo usar un palo, seguirían siendo monos...
no seas perezoso, solo tienes que colar algunos dedos y comprobar en el código. No es más difícil que cavar una zanja en invierno.
Eh, colega, si los monos buscaran un manual sobre cómo usar un palo, seguirían siendo monos...
no seas perezoso, usa tus dedos y comprueba en el código. No es más difícil que cavar una zanja en invierno.
Oh, ya veo lo que quieres decir. Hace un año que aprecio tu dedicación a la regla del pulgar :) Además, hace aproximadamente un año, ya te expliqué por qué prefiero aprender lo básico (si es posible). En cuanto a "colar un par de dedos", en este caso parece redundante. Porque basta con forzar el cerebro para entender que el autor de este código no tenía problemas de compilación (si no, su pregunta estaría formulada de otra manera) :) Mi pregunta era si esa combinación de nombres es aceptable desde el punto de vista de la arquitectura del lenguaje (estructura, idea, etc.).
...Como no encontré ninguna restricción en los materiales de referencia, resulta que el trabajo del compilador en este caso no contradice los fundamentos del lenguaje.
No sé si mi teclado tiene un fallo o es un error de ME.
Selecciono una sección de código presionando Ctrl+V y en lugar de reemplazar la sección con información del portapapeles obtengo un relleno.
Lo mismo ocurre con la mecanografía básica.
Selecciono un fragmento, presiono cualquier tecla y en lugar del carácter clave a reemplazar se sobrescribe el rango seleccionado de mi código.
Ejemplo
No sé si mi teclado tiene un fallo o es un error de ME.
Selecciono un trozo de código, pulso Ctrl+V, y en lugar de sustituirlo por la información del portapapeles, me sale de más.
No sé si mi teclado tiene un fallo o es un error de ME.
Selecciono una sección de código presionando Ctrl+V y en lugar de reemplazar la sección con información del portapapeles obtengo un relleno.
Lo mismo ocurre con la mecanografía básica.
Selecciono un fragmento, presiono cualquier tecla y en lugar del carácter clave a reemplazar se sobrescribe el rango seleccionado de mi código.
Ejemplo
Estoy bien. Busque la causa ;-)
Por qué:
535 long dgt = SymbolInfoInteger(smb[number],SYMBOL_DIGITS);
549 if(dgt == 0){
Print("Datos de compra == 0. error");
return(false);
}
556 sl = MathMin(mrate[1].high - mrate[1].low,level);
560 Print(" sl =",DoubleToString(sl,dgt));// 1
Print(" sl =",DoubleToString(sl,_Digits);// 2
posible pérdida de datos debido a la conversión de tipo ChampionShip2010_v6.mq5 560 49 - se refiere a la primera impresión.
donde smb[number] - par de divisas no del gráfico principal
Si corrijo long a int en la línea 535, es decir
535 int dgt = SymbolInfoInteger(smb[number],SYMBOL_DIGITS);
posible pérdida de datos debido a la conversión de tipos ChampionShip2010_v6.mq5 535 31
¿Cuál es el problema?
Los resultados de las pruebas son correctos, pero el registro no lo es.
---------------------------------------------------------
Este es el código para comprobar el número de lotes para 2 pares
Pero esto es lo que muestra la impresión.
¿Qué clase de milagro es éste? No hubo un solo momento en el que se viera que uno era más grande que el otro.
En todos los TFs y sin importar el símbolo.