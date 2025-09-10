Errores, fallos, preguntas - página 166
¿Cybernet?
Los ordenadores portátiles viven ahora bajo sus propios gestores de recursos (la configuración de Windows es secundaria), y se levantan del reposo/la hibernación al instante. Estoy juzgando por mis propias máquinas.
Algo me dice que hay algo mal aquí. Mi portátil tampoco puede salir del gyber con un golpe de ratón. No importa, lo intentaré de nuevo. No se juega tan fácilmente.
Si lo hace, será a través de Service Desk.
¿Por qué complicarse la vida? Mira en los eventos del sistema operativo para empezar, así es como se va a dormir:
He revisado el registro, pero ahora no recuerdo el momento en que apareció el error. No necesariamente se duerme. Probablemente sea mejor esperar a que el fallo se repita y acudir al registro inmediatamente, de lo contrario tengo que rebuscar en todo.
Un error al trabajar con texto.
Al copiar texto con la combinación (Ctrl + botón izquierdo del ratón) la fuente siempre es Arial, aunque en las propiedades sea otra.
Pulsa de nuevo propiedades, parámetros, donde fuente, pulsa ok, entonces cambia.
El mismo error, también hay cuando se trabaja con la etiqueta de texto y gráficos de dibujo (no se guardan los parámetros de la escala de la fecha, es decir, no hay marca de verificación, pero la escala es, haga clic en Aceptar, y luego cambia )
Por favor, arréglalo.
¿Qué es este aviso de "falta de coincidencia de signos"?
hay dos bloques de este tipo y dos avisos para todo el EA (CountTry es una variable del EA)
ExitMain = 0;
while (nExitMain < CountTry)
{
....
}
¿Qué es esta advertencia: "posible uso de una variable no inicializada"?
siempre que se inicializan variables en la estructura del caso sale esta advertencia Tengo 10 advertencias sobre nada ....
switch(pType)
{
case 0:
MainPrice = ....;
break;
case 1:
MainPrice = ....;
break;
}
if(MainPrice > .. )
{
....
}
signo erróneo - lo más probable es que se mezclen enteros con signo y sin signo.
Gracias, todas las advertencias han desaparecido.
1 error de signo - que era un entero con signo y sin signo
2 variable no inicializada - pero acabo de inicializar en interruptor ya sea comprar - 0 o vender -1 dependiendo del tipo de posición y por defecto no es necesario...
En términos humanos, esto es "algo innecesario". En realidad, es muy necesario cuando se trata de escribir programas a prueba de errores.
El compilador de MQL5 se vuelve más potente con cada compilación, detectando errores graves en los programas de los operadores. No todos los compiladores comerciales de C++ son capaces de rastrear todas las cadenas de inicialización de variables y dar un aviso.
No discuto, pero en mi caso, sé que habrá dos variantes de eventos y los inicializo en función de eso...
Y por eso es una gran cosa... por ejemplo, se encontraron un par de variables que no se utilizaron en la EA)
Aquí hay un fallo detectado (con la contraseña de inversor, compilación 342):
No ha funcionado (aunque probablemente se trate de un fallo de la interfaz gráfica de usuario)
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page159/#comment_28838
En el 344 se mantiene así.
Además, me gustaría que se comentaran las off_quotes después de los fines de semana, que OrderCheck no capta - ¿es necesario o se puede arreglar?