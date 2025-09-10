Errores, fallos, preguntas - página 164

sergey1294:
Entonces, ¿el comprobador debería cargar automáticamente la lista de ejecuciones anteriores en la pestaña "Resultados de optimización" y retomar la optimización donde la dejó?
Esto es más o menos lo que parece. El probador accede primero a la caché de archivos. Si hay un registro que corresponde al conjunto de parámetros que se está probando, se utiliza como resultado
 
stringo:
tester\cache<ea_name>.<symbol>.<period>.<mode>.xml
Gracias.
 

Hay un código en la inicialización del EA:

...
bool   EST;              // EventSetTimer result
...
int OnInit()
  {
   EST = EventSetTimer(3600);
   if (!EST) {
     Comment("Error: EventSetTimer= ", GetLastError());
     Print("Error: EventSetTimer= ", GetLastError());
     
   }

Recibí el error 4102 varias veces (en diferentes máquinas). ¿Con qué puede estar relacionado? Construir 338, 342.

La misma inicialización se utiliza en EA en el Campeonato 2010, no hay tales errores allí.

 
Ashes:

https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
Kos:
https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
Gracias. Parece que no se ha inventado nada en lugar de comprobar la disponibilidad del gráfico en el código...
 

Desde hace un tiempo he notado el siguiente inconveniente (o bug). Pongo en marcha el probador de optimización e inmediatamente dejo el ordenador. La pantalla se apaga después de 5 minutos (así es como está configurado el portátil). Vuelvo, digamos, después de 30 minutos. Resulta que el proceso de optimización estuvo inactivo durante todos esos 30 min. y sólo después de encender la pantalla se reanuda. Por cierto, antes en este sitio el terminal se colapsaba.

 
Erm955:

Desde hace un tiempo he notado el siguiente inconveniente (o bug). Pongo en marcha el probador de optimización e inmediatamente dejo el ordenador. La pantalla se apaga después de 5 minutos (así es como está configurado el portátil). Vuelvo, digamos, después de 30 minutos. Resulta que el proceso de optimización estuvo inactivo durante todos esos 30 min. y sólo después de encender la pantalla se reanuda. Por cierto, antes en este sitio el terminal se colapsaba.

Parece que el portátil entra en modo de espera/hibernación. Apagar la pantalla por sí mismo no debería tener ningún efecto sobre la ejecución de los programas...
 
Ashes:
Parece que el portátil entra en modo de espera/hibernación. Apagar la pantalla por sí mismo no debería tener ningún efecto sobre la ejecución de los programas...

 
Erm955:

"La pantalla se apaga después de 5 minutos (así está configurado el portátil)". ¿Es diferente "atenuar" de la red después de 5 minutos que "apagar" después de 5 minutos? No dice si el portátil está en modo de red o de batería. ¿Es estable la fuente de alimentación?

Versión exótica: problemas con la red eléctrica -> el portátil pasa a la batería -> entra en modo de reposo.

 
Si el programa se detiene, significa que el sistema operativo está dormido. No hay otra forma de hacerlo.
