Errores, fallos, preguntas - página 164
Entonces, ¿el comprobador debería cargar automáticamente la lista de ejecuciones anteriores en la pestaña "Resultados de optimización" y retomar la optimización donde la dejó?
tester\cache<ea_name>.<symbol>.<period>.<mode>.xml
Hay un código en la inicialización del EA:
Recibí el error 4102 varias veces (en diferentes máquinas). ¿Con qué puede estar relacionado? Construir 338, 342.
La misma inicialización se utiliza en EA en el Campeonato 2010, no hay tales errores allí.
Hay un código en la inicialización del EA:
https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
Desde hace un tiempo he notado el siguiente inconveniente (o bug). Pongo en marcha el probador de optimización e inmediatamente dejo el ordenador. La pantalla se apaga después de 5 minutos (así es como está configurado el portátil). Vuelvo, digamos, después de 30 minutos. Resulta que el proceso de optimización estuvo inactivo durante todos esos 30 min. y sólo después de encender la pantalla se reanuda. Por cierto, antes en este sitio el terminal se colapsaba.
Parece que el portátil entra en modo de espera/hibernación. Apagar la pantalla por sí mismo no debería tener ningún efecto sobre la ejecución de los programas...
"La pantalla se apaga después de 5 minutos (así está configurado el portátil)". ¿Es diferente "atenuar" de la red después de 5 minutos que "apagar" después de 5 minutos? No dice si el portátil está en modo de red o de batería. ¿Es estable la fuente de alimentación?
Versión exótica: problemas con la red eléctrica -> el portátil pasa a la batería -> entra en modo de reposo.