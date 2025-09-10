Errores, fallos, preguntas - página 598

¿Cuál es la diferencia? Todos parecen iguales.
 
alexx_v:

¿Cuál es la diferencia? Parece que se renderizan de la misma manera.

Cuando alguna moneda no tiene barras (por ejemplo, nos quedamos sin barras) y la moneda actual tiene barras, entonces los valores se caen (las fracciones se hacen grandes) debido al valor que falta

Este es el punto que arreglé.

¿Se puede hacer que todas las líneas tengan el mismo grosor por defecto? O, mejor aún, en .mq5. No importa cómo se especifique el grosor en la configuración, sigue dibujando por defecto.
 
alexx_v:

¿Se puede hacer que todas las líneas tengan el mismo grosor por defecto?
set Grosor_de_línea =1

Mejor aún, ponlo en .mq5.

no puedes, utiliza 8 archivos mqh.

sergeev:

set Grosor_de_línea =1

orden).

no funcionará, utiliza 8 archivos mqh.

¿no puedes ponerlos donde quieras?
 
sergeev:
versión con sincronización de las divisas del TF superior
¿puedo pedir el código fuente?
 
sergeev:

es sólo un indicador. es una pena que nadie en el foro 4 quiera dar ideas sensatas sobre cómo se puede utilizar para el análisis del mercado.

El código fuente son 8 archivos mqh, por lo tanto ex5.

Tengo algunas ideas, podemos discutirlas. ¿Ha sugerido sus ideas en alguna parte?

Tengo mi propia realización de indicadores similares, es especialmente interesante observarlos después de haber conectado una red neuronal a ellos.

 
Graff:

Tengo algunas ideas que podemos discutir. ¿Ha expresado sus ideas en alguna parte?

No lo he hecho. No he tenido ninguna idea.
Alexey, a veces este tipo de fallo ocurre con el indicador:

Y a veces sólo dibuja una línea de dólar al iniciar y eso es todo, hasta que abres las propiedades y las aplicas.

 
sergeev:
versión con sincronización de monedas TF superiores

Eché un vistazo al indicador. Aparentemente heredó un bloque de código de MT4:

//---- parameters
// for monthly
int mn_per = 12;
int mn_fast = 2;
// for weekly
int w_per = 9;
int w_fast = 3;
// for daily
int d_per = 5;
int d_fast = 3;
// for H4
int h4_per = 12;
int h4_fast = 2;
// for H1
int h1_per = 24;
int h1_fast = 8;
// for M30
int m30_per = 16;
int m30_fast = 2;
// for M15
int m15_per = 16;
int m15_fast = 4;
// for M5
int m5_per = 12;
int m5_fast = 3;
// for M1
int m1_per = 10;
int m1_fast = 4;
....
   switch(Period())
     {
       case 1:     per1 = m1_per;  per2 = m1_fast;  break;
       case 5:     per1 = m5_per;  per2 = m5_fast;  break;
       case 15:    per1 = m15_per; per2 = m15_fast; break; 
       case 30:    per1 = m30_per; per2 = m30_fast; break;
       case 60:    per1 = h1_per;  per2 = h1_fast;  break;
       case 240:   per1 = h4_per;  per2 = h4_fast;  break;
       case 1440:  per1 = d_per;   per2 = d_fast;   break;
       case 10080: per1 = w_per;   per2 = w_fast;   break;
       case 43200: per1 = mn_per;  per2 = mn_fast;  
     }

¿Pueden lanzar una versión con una opción para desactivarla, es decir, para que el indicador utilice los períodos de los muwings especificados en la entrada sin añadirles otros valores?

