Errores, fallos, preguntas - página 598
¿Cuál es la diferencia? Parece que se renderizan de la misma manera.
Cuando alguna moneda no tiene barras (por ejemplo, nos quedamos sin barras) y la moneda actual tiene barras, entonces los valores se caen (las fracciones se hacen grandes) debido al valor que falta
Este es el punto que arreglé.
¿Se puede hacer que todas las líneas tengan el mismo grosor por defecto?
Mejor aún, ponlo en .mq5.
no puedes, utiliza 8 archivos mqh.
set Grosor_de_línea =1
orden).
no funcionará, utiliza 8 archivos mqh.
versión con sincronización de las divisas del TF superior
es sólo un indicador. es una pena que nadie en el foro 4 quiera dar ideas sensatas sobre cómo se puede utilizar para el análisis del mercado.
El código fuente son 8 archivos mqh, por lo tanto ex5.
Tengo algunas ideas, podemos discutirlas. ¿Ha sugerido sus ideas en alguna parte?
Tengo mi propia realización de indicadores similares, es especialmente interesante observarlos después de haber conectado una red neuronal a ellos.
Tengo algunas ideas que podemos discutir. ¿Ha expresado sus ideas en alguna parte?
Alexey, a veces este tipo de fallo ocurre con el indicador:
Y a veces sólo dibuja una línea de dólar al iniciar y eso es todo, hasta que abres las propiedades y las aplicas.
versión con sincronización de monedas TF superiores
Eché un vistazo al indicador. Aparentemente heredó un bloque de código de MT4:
¿Pueden lanzar una versión con una opción para desactivarla, es decir, para que el indicador utilice los períodos de los muwings especificados en la entrada sin añadirles otros valores?