stat.mql5.com es terriblemente lento. ¿Es esto normal?


Se emiten advertencias cuando se utiliza la biblioteca alglib 

check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence     linalg.mqh      7769    20
check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence     linalg.mqh      7975    23

Estas cadenas son

if(irange==2 && vl>=d[1] || vu<d[1])

и

if(irange==1 || wl<d[ibegin]-pivmin && wu>=d[ibegin]-pivmin)

¿Cómo se puede arreglar esto?

 

Qué pasa con Google Chrome y el foro:

htpps

Y esta conexión tarda unos 10 segundos en crearse. Largo...

 
El compilador sugiere paréntesis, por cierto en el segundo caso en ausencia de paréntesis el orden de ejecución será de derecha a izquierda

 
Lo mismo en la ópera.

 
No hace mucho se anunció que todo mql5.com se trasladaría a https.
¿Quizás estén haciendo pruebas?
 
Biblioteca corregida.

Para arreglar los avisos hay que sustituirlos por cadenas:

if((irange==2) && (vl>=d[1] || vu<d[1]))

и

if((irange==1) || ((wl<d[ibegin]-pivmin) && (wu>=d[ibegin]-pivmin)))

 
Es temporal, estamos actualizando el sitio.
 

Hola

Tengo una orden abierta de xaueur en MT5, las cotizaciones llegan, pero el precio de la orden abierta no cambia, todo es normal con otros instrumentos

Tengo el mismo error en su lado (el soporte técnico del corredor dice que no tengo nada que ver con él)

 

Los navegadores Dolphin y Phyrefox en Android se quejan de un certificado no fiable.


