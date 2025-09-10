Errores, fallos, preguntas - página 1138
stat.mql5.com es terriblemente lento. ¿Es esto normal?
Se emiten advertencias cuando se utiliza la biblioteca alglib
Estas cadenas son
и
¿Cómo se puede arreglar esto?
Qué pasa con Google Chrome y el foro:
Y esta conexión tarda unos 10 segundos en crearse. Largo...
¿Cómo se puede arreglar esto?
El compilador sugiere paréntesis, por cierto en el segundo caso en ausencia de paréntesis el orden de ejecución será de derecha a izquierda
Y esta conexión tarda unos 10 segundos en crearse. Largo...
Lo mismo en la ópera.
Lo mismo ocurre con la ópera.
Biblioteca corregida.
Para arreglar los avisos hay que sustituirlos por cadenas:
if((irange==2) && (vl>=d[1] || vu<d[1]))
if((irange==1) || ((wl<d[ibegin]-pivmin) && (wu>=d[ibegin]-pivmin)))
Hola
Tengo una orden abierta de xaueur en MT5, las cotizaciones llegan, pero el precio de la orden abierta no cambia, todo es normal con otros instrumentos
Tengo el mismo error en su lado (el soporte técnico del corredor dice que no tengo nada que ver con él)
Los navegadores Dolphin y Phyrefox en Android se quejan de un certificado no fiable.