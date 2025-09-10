Errores, fallos, preguntas - página 1077
¿Quién tiene alguna opinión sobre lo siguiente?
MT4, Alpari, cuenta de centavos (nano), cinco dígitos, pero el spread está fijado en 40 pips, ejecución instantánea, apalancamiento 1:500, depósito 1,66 centavos, NZD/USD, lote = 0,01.
04-11-2013 14:58 (hora del terminal) a las 0.8300 (se canceló por insuficiencia de fondos, el registro cuelga en el Historial de la cuenta de MT4), que debería abrirse en Bid, y el spread ya está como incluido en los cálculos del sistema de liquidación de operaciones del lado del servidor y, entiendo, Supongo que el operador no tiene que preocuparse de depositar fondos adicionales para cubrir el spread o de reducir el precio de apertura por el valor del spread (en puntos o en dinero - es difícil de decir exactamente, pero creo que es la segunda variante), el spread simplemente se comerá algo de margen pero la operación se abrirá.
No he tenido ningún mensaje del terminal como "Trade thread is busy", requotes, interrupciones de conexión u otros problemas.
Durante años de operar en diferentes empresas de corretaje con condiciones comerciales similares, tuve que colocar repetidamente órdenes pendientes en la frontera (es decir, a un precio del par de divisas cercano al que había suficiente depósito para abrir una operación mínima). En el 99,9% de los casos (incluso con cuatro bandas con una precisión más aproximada por definición) dichas órdenes se activaron: se abrió una operación calculada.
Después de cinco minutos, logré entrar manualmente en el mercado vendiendo sólo al precio de 0,82966. Lo curioso es que todavía no pude entrar manualmente entre 0,8300 y 0,82966, aunque las operaciones se abrieron muy rápidamente después de las solicitudes manuales (el terminal seguía repitiendo el mensaje de"Fondos insuficientes").
¿Cómo es posible?
Hablé con el operador en línea y aclaré algo (que probablemente ya no podré comprobar), pero las explicaciones no me satisfacen. Pero más adelante hablaremos de ello.
Bien hecho lo de la Biblioteca Estándar. Gracias. Todavía lo estoy descubriendo, pero puedes ver que es algo útil.
Dar más acceso a las propiedades de los objetos y más flexibilidad)
Lo único que no sé dónde conseguir su actualización por separado del terminal. No descargue cada compilación desde cero. Necesito un archivo y un enlace a él.
¿O se actualiza durante el LiveUpdate?
Me pregunto cómo calcula el probador el precio de los futuros del dólar, por ejemplo, los futuros de RTS. ¿Se toma el último valor de tic actual y se lo hace pasar a la historia?
¿O se descarga y sincroniza de forma madura el historial de la cotización del dólar indicativo y se calcula el precio histórico?
Bild 871. El instrumento es un futuro de índice bursátil ucraniano. Los valores de volumen son algunos fantásticos:
El valor del volumen en esta barra debe ser igual a 1 contrato. Veo el valor 110034815030
Sobre el cálculo de los futuros en la página web de la bolsa, es cierto, hay matices y una especificación del instrumento para ayudar.