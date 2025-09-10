Errores, fallos, preguntas - página 1079

MigVRN:
Utilizando la función MQL5InfoInteger(). Siga este enlace - la enumeración ENUM_MQL5_INFO_INTEGER contiene...
 
Utilizando la función MQL5InfoInteger(). Siga este enlace - la enumeración ENUM_MQL5_INFO_INTEGER contiene...
¡Genial! Gracias.
 
La funciónCopyBuffer() de la ayuda:

Cuando se copian 3 elementos - esta función devolverá 3. Sustituye!=1 por!=3 y funcionará. Pero yo seguiría usando<3.

Gracias, no había leído esa parte por alguna razón.
 

Hay un error gramatical en la sección de estadísticas de las pruebas.


Hay un error gramatical en la sección de estadísticas de las pruebas.


Gracias por su comentario, lo corregiremos.
 

Constantemente, de 1 a 3 veces al día, el terminal MT5 se cuelga. Tengo que reiniciarlo, y si el probador de estrategias funcionó, ¡tengo que empezar desde el principio!

Tengo 4 terminales funcionando (1 Alpari, 1 Roboforex, 2 Hedgedtotal), mi sistema operativo es WIN7, la CPU es i5, 8gig de RAM. ¿Cómo puedo deshacerme de esta BOLSA? ¿Qué debo hacer para que no se congele y funcione correctamente sin colapsar?

 
Constantemente, de 1 a 3 veces al día, el terminal MT5 se cuelga. Tengo que reiniciar, y si el probador de estrategias funcionaba, tengo que empezar de nuevo.

Si no es mucho problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Adjuntar enlaces para colgar en la página anterior - tal vez alguien más se unirá. Estadísticamente, tres ya no es un accidente
 

1.¿Qué informa el servidor al realizar las pruebas?


2013.11.15 20:57:54     MQL5 Cloud Europe 2     genetic pass (5, 354) tested with error "no memory in OnTick function (cannot get 32768 Kb, used 0 Mb)" in 62 sec (PR 125)

2.¿Dónde puedo ver una lista de todos los posibles mensajes de error del servidor?

3. ¿Cómo afecta este error al resultado, y tiene sentido utilizarMQL5 Cloud Network para errores similares?

A100:
Si no le importa, escriba al ServiceDesk. Adjunta los enlaces del cuelgue en la página anterior, quizás alguien más se sume. Estadísticamente, tres ya no es un accidente.
Unirse. El terminal donde se ejecuta constantemente el Asesor Experto se congela de vez en cuando. Comenzó con la compilación 868. El pedido#874518 se presentó hace un par de semanas.
 

Hola.


¿Cómo puedo realizar actualizaciones de MQL5 en relación con el desarrollo de la siguiente versión?

que no se produzca de forma automática (e inesperada) como ahora, lo cual es muy incómodo (algunos indicadores dejan de funcionar).

La razón es que el terminal se cuelga en el lugar), pero en modo "falso/verdadero"? Como se dice, es el consumidor quien elige el producto.

¿Es tan difícil o incluso imposible? Y si es así, ¿cuál es la razón?


Saludos:leopold2013.

