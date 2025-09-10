Errores, fallos, preguntas - página 1079
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Utilizando la función MQL5InfoInteger(). Siga este enlace - la enumeración ENUM_MQL5_INFO_INTEGER contiene...
Utilizando la función MQL5InfoInteger(). Siga este enlace - la enumeración ENUM_MQL5_INFO_INTEGER contiene...
La funciónCopyBuffer() de la ayuda:
Cuando se copian 3 elementos - esta función devolverá 3. Sustituye!=1 por!=3 y funcionará. Pero yo seguiría usando<3.
Hay un error gramatical en la sección de estadísticas de las pruebas.
Hay un error gramatical en la sección de estadísticas de las pruebas.
Constantemente, de 1 a 3 veces al día, el terminal MT5 se cuelga. Tengo que reiniciarlo, y si el probador de estrategias funcionó, ¡tengo que empezar desde el principio!
Tengo 4 terminales funcionando (1 Alpari, 1 Roboforex, 2 Hedgedtotal), mi sistema operativo es WIN7, la CPU es i5, 8gig de RAM. ¿Cómo puedo deshacerme de esta BOLSA? ¿Qué debo hacer para que no se congele y funcione correctamente sin colapsar?
Constantemente, de 1 a 3 veces al día, el terminal MT5 se cuelga. Tengo que reiniciar, y si el probador de estrategias funcionaba, tengo que empezar de nuevo.
1.¿Qué informa el servidor al realizar las pruebas?
2.¿Dónde puedo ver una lista de todos los posibles mensajes de error del servidor?
3. ¿Cómo afecta este error al resultado, y tiene sentido utilizarMQL5 Cloud Network para errores similares?
Si no le importa, escriba al ServiceDesk. Adjunta los enlaces del cuelgue en la página anterior, quizás alguien más se sume. Estadísticamente, tres ya no es un accidente.
Hola.
¿Cómo puedo realizar actualizaciones de MQL5 en relación con el desarrollo de la siguiente versión?
que no se produzca de forma automática (e inesperada) como ahora, lo cual es muy incómodo (algunos indicadores dejan de funcionar).
La razón es que el terminal se cuelga en el lugar), pero en modo "falso/verdadero"? Como se dice, es el consumidor quien elige el producto.
¿Es tan difícil o incluso imposible? Y si es así, ¿cuál es la razón?
Saludos:leopold2013.