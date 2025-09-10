Errores, fallos, preguntas - página 1076
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
zfs:
свои приложения (советники, индикаторы) проверьте
¿Qué debo comprobar exactamente, cómo? (los búhos y el indicador - lizard spy) funcionan correctamente desde hace medio año y no se han cambiado. es cierto que los mismos búhos e indicador están en ambos terminales... - pero eso no debería suponer ninguna diferencia...
OnTester dice que"La función OnTester() puede utilizarse ...en la optimización genética...". ¿Es un error de imprenta por casualidad? Si no es así, ¿quién sabe por qué se utiliza sólo en genética?
Hola a todos. Hice el indicador, lo ejecuto en MetaEditor en depuración. Siempre se ejecuta en el marco temporal H1. Pregunta: ¿Cómo cambiar el marco temporal antes de iniciar el indicador en la depuración?
MetaEditor->Servicio->Configuración...->Depuración
MetaEditor->Servicio->Configuración...->Depuración
MetaEditor, build 868, menú "Archivo" -> "Guardar como" no hay opción de escribir el archivo como html. Recuerdo que había uno antes. Yo mismo añado ".htm" al final del nombre. Sería necesario añadir ".htm" al ampliar la ventana.
Tendencias paralelas: ¿qué estoy haciendo mal?
Tres líneas, puntos de anclaje a 10 días, 1.00p de diferencia
obteniendo
Cuanto mayor sea la desviación, más se acercará al momento actual.
Comprobado en el yen, la misma curva.
PS ah, estaba en el yen y lo mostró. Lo he comprobado también en el euro.
No puedo dibujar en la historia profunda........................... Es un gran akhtung.
La actualización la tengo yo. Diferente número de bares debido al fin de semana.
Tiempo para el fin de semana.
Hay 5 barras "interiores" en las líneas de tendencia de la izquierda. Barras dentro de los extremos.
El lado derecho tiene 8 barras. No he comprobado en qué días de la semana caen sus fechas,
pero sospecho que las barras de tendencia de la izquierda tienen 4 días de descanso.
La derecha sólo tiene dos días libres.
Después de actualizar el 868 al 871