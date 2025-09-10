Errores, fallos, preguntas - página 1071
Lo más probable es que el indicador que se adjunta al gráfico en último lugar sólo se dibuje sobre el primero.
Pongo dos indicadores deMedia Móvilen el gráfico- se diferencian por el color y el valor de los niveles añadidos - en el primero en rojo, en el segundo en azul. Luego guardo la plantilla. Después de guardar, cuando instalo la plantilla, el segundo indicador desaparece. Si pongo dos indicadores con periodos diferentes, el segundo no desaparece. Si pongo una MA más, la tercera, no se guarda en la plantilla. Si simplemente cierro y luego abro el terminal, el segundo indicador también desaparece. ¿Es un error o debería ser así?
Parece que el terminal no considera los niveles de MA como un parámetro decente que requiere la ejecución de la segunda instancia del indicador.
Si los desarrolladores no lo comentan aquí, póngase en contacto con el Service Desk.
Los niveles de PS no están en los parámetros del indicador, tal vez por eso no lo entiende.
PS2 para tales cosas mejor escribir un script para ejecutar. Yo mismo no lo encuentro.
Una gran petición a los desarrolladores.
Ya que dejaste de desarrollar y complementar la línea de herramientas gráficas de AT, y no respondes en SR sobre este tema durante mucho tiempo (solicitud #359447), haz público al menos el código de Fibo TimeZones, Equidistant Channel, Fibo Channel y Andrews Pitchfork expresado en MQL5, para su estudio y desarrollo independiente. La construcción de una quimera a partir de primitivas gráficas ya hechas está plagada, en primer lugar, de deslizamientos y desviaciones de las herramientas de AT hechas por uno mismo debido al inevitable golpe de algunas construcciones por puntos de anclaje de la escala temporal de salida o de futuro y, en segundo lugar, de una abundancia innecesaria de subobjetos simples de construcciones complejas en la ventana de la Lista de Objetos y, en consecuencia, de una gran confusión (porque, por ejemplo, el compuesto incrustado Andrews Pitchfork se muestra en la Lista de Objetos como un solo objeto). Los intentos de utilizar la biblioteca Canvas, por otra parte, han dejado hasta ahora más preguntas que resultados deseados. CreateBitmap, CreateBitmapLabel - si eso es lo que necesitamos, ¿cómo podemos implementar puntos de extracción y/o anclar objetos a barras o coordenadas precio-tiempo? Hasta ahora todo lo que se me ocurre es añadir manualmente un radio mínimo de círculos a las primitivas, lo cual es tan torpe como pegar capas de Bitmap en un gráfico. ¿Y cómo puedo cambiar la escala al comprimir tal objeto hecho a mano - también con mi propia muleta para el cambio proporcional sincrónico de la escala junto con el cambio de la escala del gráfico ( monitoreo MQL frecuente de las nubes de eventos, esto y lo otro...)? No importa cómo me vincule a través de Create... - ... el objeto en sí no se comprimiría durante el reescalado, a diferencia de, por ejemplo, los objetos TA incrustados. ¿A qué están unidas las Fibo Zonas Horarias de la derecha (2, 3, 5...), si se alejan proporcionalmente al tirar de los puntos de encaje situados en las líneas de base 0 y 1? Y las líneas con número >= 2, que llegan directamente a la salida, no se arrastran después de que el terminal corte la salida al comienzo de una nueva sesión semanal, porque no hay puntos de control en ellas, pero hasta ahora no puedo entender tal implementación.
Por cierto, el código:Proporciona un punto de control y selecciona no la Línea(...) en sí, sino una capa de mapa de bits del marco, dentro de la cual se colocará el segmento. Tampoco está claro todavía cómo aplicar las propiedades OBJPROP_RAY_RIGHT y/o OBJPROP_RAY_LEFT a un segmento en un espacio limitado de Bitmap y si las propiedades de los objetos ya hechos pueden aplicarse en principio a los objetos Canvas.
Y por cierto, esto no es todo mi sentido personal de la molestia. Vagar por los foros de terceros con MQL-scripts y -indicadores, donde los programadores tratan de construir algo a partir de las herramientas MQL proporcionadas, y ver las advertencias a los usuarios de sus programas de no hacer construcciones gráficas basadas en la salida y la historia futura.
En general, no pregunto tanto porque no entienda la implementación (eventualmente lo resolvería), sino que no quiero reinventar la rueda y reinventarme a mí mismo, lo cual agradeceré a la gente, pero señalarán que debería haberse hecho de una manera ligeramente diferente. Y volver a hacerlo es de nuevo un desperdicio de recursos personales. Soy partidario de acercarme lo más posible a la implementación nativa -del autor- del código base.
Quiero compartir un post en la red social, pero es el título del tema o el primer post que se publica
Los vídeos sobre el comercio y las lecciones de comercio son bienvenidos. Categoría: Sistemas de comercio.
Pero cuando lo añades aquí en tu feed, aparece el post requerido
En algún lugar de la página web de mql5 vifórmulas en una tabla para calcular el beneficio potencial ponderado o algo asípara diferentes instrumentos,
no puedo encontrarlo de nuevo.
por favor ayúdame a encontrarlo :(
¿Puede alguien echar un vistazo al código? Por qué una variable de una clase no se imprime al pasar un objeto de la clase a otro método.
Se imprime tanto en OnInit() como en process():
Esto es lo que tengo en mis registros:
Y el sitio web del Cuarteto está muerto de nuevo :(
Y ha estado muerto durante 3 horas y media. ¿Vergüenza?