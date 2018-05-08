Análogo a iBarShift - página 9
Aquí hay un ejemplo de su función que funciona falsamente bajo el nombre "BarShift1"
En realidad sólo muestra lo contrario, mi versión es la única que es correcta. (Y el iBarShift1 original de este código es correcto).
Mi versión fue diseñada como una función independiente, al igual que mql4 iBarShift.
No está optimizado para consultas múltiples, por lo que la comparación de tiempos es irrelevante. @nicholishen publicó una buena biblioteca optimizada para la llamada masiva.
No hablo del tiempo de procesamiento, sino del número de barras.
En la imagen se puede ver que a las 8:37 el código piensa que la barra más cercana es la del día anterior 23:00 , pero en realidad la barra más cercana es la de las 10:00. Está más cerca tanto matemática como lógicamente.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Análogo a iBarShift
Alain Verleyen, 2018.04.05 00:18
Simplifiquémoslo.
Entiendo su argumento. No lo comprobaré. Aparentemente, es mi tarea la que difiere de la lógica aceptada.
¿Qué problema ha descubierto?
Escribí esto hace mucho tiempo. Ya no lo recuerdo, pero algo me confundió.
De todos modos, ahora sólo he encontrado una situación anormal.
Cuando los datos de los símbolos aún no están cargados pueden devolver -1 y deberían devolver 0.
Esto se puede comprobar utilizando el script para MQL4 que adjunto.
Este script toma un tiempo aleatorio y un marco de tiempo aleatorio. Si el valor de iBarShiftX no coincide con la función regular de iBarShift, entonces el mensaje a través de Print.
Si ejecuta este script en un símbolo recién abierto, verá errores. Volver a ejecutar el script en el mismo símbolo no dará errores.
Pero es una nimiedad. En mi versión es el mismo problema.
Sólo tengo una queja sobre su versión: es muy complicada y lenta.
Aquí está su variante:
Y aquí está mi función, que hace lo mismo, pero con un algoritmo sencillo y mucho más rápido:
Puede utilizar uno aún más corto sin la función:
Intenta demostrar lo contrario. Encuentre una combinación única de parámetros cuando su función y la mía muestren valores diferentes.
Sólo que no he implementado el último parámetro exacto en él, porque no entiendo por qué es necesario en absoluto. Personalmente nunca lo he necesitado.
Pero si alguien realmente lo necesita, se puede implementar.
Dejé la variante iBarShift3, porque maneja incorrectamente los agujeros de la historia. Se puede arreglar, pero no veo el punto, ya que la opción anterior es suficiente.
¿Los agujeros se deben a la falta de comercio en la barra, o a otros? Y, ¿cómo se manifiesta la inexactitud?
Tomemos un domingo cualquiera en el que no haya comercio:
¿Así que se muestra el lunes? Eso es lo que quiero... :)