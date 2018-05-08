Análogo a iBarShift - página 11
Sí, bueno, en realidad es un comportamiento extraño para una función estándar. Al fin y al cabo, se trata exactamente de ajustar los valores a su "punto de referencia".
La función estándar iBarShift de MQL4, cuando la hora solicitada cae en un hueco, devuelve el número de compás de la izquierda (es decir, el sábado en este caso), e iBarShift3 devuelve el número de compás de la derecha del hueco (es decir, el lunes), lo que tiene más sentido.
Si estamos en el agujero, es lógico que se devuelva la barra de la izquierda, el último valor conocido, pero no el futuro.
Si estamos en un agujero, es lógico que se devuelva la barra izquierda, el último valor conocido, pero no el futuro.
PD: ¿Es necesario publicar la versión en inglés o la traducción al ruso es correcta?
Sí, la traducción es correcta.
Ejecute este script y verá que las funciones producen exactamente el mismo resultado.
¿Puede dar un ejemplo de un marco temporal y el momento en que los valores de estas funciones son diferentes?
Por cierto, su función suele ser errónea. Devuelve el valor -1
El requisito es tener SOLO una versión de mql4
Su función no funciona correctamente con el parámetro exact=true.
Esto se puede ver en este guión.
Y aquí está un análogo de trabajo completo de la función iBarShift con el parámetro exacto:
Sin este parámetro se puede simplificar a esta forma:
Por favor, sea serio. Mi código es para mql5.
Devuelve -1 porque la función Bars() no es fiable en MT4.
Script ejecutado en AUDUSD, gráfico M5.
Esto no ocurre con MT5.
Has dicho que debería funcionar como en MQL4.
Pero este script también se puede ejecutar en MQL5
Si exact=True y tiempo futuro hay que devolver -1.
También mi script ha encontrado un extraño error:
Este error se confirma con esta comprobación:Así que tenía razón sobre laexistencia de situaciones anormales en su algoritmo después de todo.
De todo el análisis que he hecho, podemos concluir que este análogo completo del iBarShift:
es, con mucho, la más correcta y, al mismo tiempo, la más rápida y con el algoritmo más sencillo y corto.
Si no necesita el parámetro exacto, puede utilizar la versión simplificada:
o simplemente utilizar esta versión equivalente sin llamar a la función:¿O me equivoco?
El silencio es una señal de acuerdo.
A través de CTRL+SHIFT+F en ME hice una búsqueda de "BarShift". Resulta que no uso una función similar. Al parecer, yo no lo necesitaba.
Una vez escribió una variante para convertir los EAs de MT4 a MT5 en una línea. Parece ser la única razón para escribirlo.
No trabajo con bares y no entiendo por qué los demás no hacen lo mismo.
No se metió en su código. Pero siempre se alegra cuando se obtiene una solución rápida.
Entiendo lo que quieres decir, pero trabajar con barras sigue siendo urgente para mí. Quizás algún día se convierta en un rudimento para mí también.