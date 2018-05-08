Análogo a iBarShift - página 15
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por cierto, sobre la función Bars(). Podría ser la causa de la victoria.
Los cotopos pueden ir para todos los personajes menos para el de interés.
Vale, he mirado el nuevo código fuente. Vi que no se hicieron las ediciones que se discutieron. Salir.
Sólo tiene sentido utilizar SYMBOL_TIME cuando el símbolo solicitado no está en la ventana de Market Watch. Entonces TimeCurrent no hará su trabajo. Pero esta variante de usar Bares me parece poco probable. Pero el precio de obtener la hora actual a través de SYMBOL_TIME es mucho mayor porque SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TIME) tarda casi un orden de magnitud más. Por supuesto, se puede comprobar si el símbolo está en el informe de mercado y dependiendo del resultado utilizarTimeCurrent o SYMBOL_TIME, pero no es gratis, además siempre hay que controlar si se añade o se elimina un nuevo símbolo del informe de mercado. Por lo tanto, es más fácil hacer una cláusula que para el correcto funcionamiento de iBars es razonable tener el símbolo solicitado en el informe de mercado.
Sobre SERIES_LASTBAR_DATE creo que te equivocas.SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TIME) es el mal menor.
La función SeriesInfoInteger no provoca ninguna paginación del historial. Si hay algo que lo provoca es una petición de Bares, lo cual es lógico. Y la fuente de los frenos se puede ver en este corto script, si lo ejecutas
En general, es un fallo muy extraño. He comprobado el efecto del historial de descargas en él cuando he encontrado que de repente hoy en el símbolo EURUSD casi no aparece.
Me obligó a descargar todo el historial. Y el bicho volvió a aparecer.
Supongo que el historial de descargas no tiene efecto en este fallo.
No entiendo por qué este error está flotando por ahí.
Utilicé este script para probarlo:
No entiendo por qué este error está flotando por ahí.
¿Está la SD al tanto de todo este tema?
¿Está la SD al tanto de todo este tema?
Sí, ya escribí allí el 30.03.2018 - hasta ahora silencio.
En general, creo que la carga de datos es el punto débil del terminal.
De acuerdo, pero también es una de las tareas más difíciles.
La función iBars es bastante engorrosa, pero sigo recomendando su uso en lugar de las Barras normales, hasta que MQ solucione el error de cuelgue que tiene.
El iBar se cuelga cuando lógicamente debería devolver 0. Por regla general, lo devuelve durante más de 10 segundos. En MQL4 no existe este error.
En la mayoría de las tareas, iBars funcionará más rápido que el Bars normal, ya que no sólo evitará el error, sino que intentará no utilizar las funciones Bars y SeriesInfoInteger siempre que sea posible debido al algoritmo de guardado de valores anteriores.
He probado esta función a fondo. Parece ser una copia completa de Bares.
Quizás se pueda hacer de una manera más elegante. Si tienes ganas, eres bienvenido. Si encuentra errores, los corregiremos.
Así que...
Entonces el análogo completo de la función iBarsShift tendrá la siguiente forma:
Y la variante sin el último parámetro, que se utiliza en la gran mayoría de los casos, tendrá este aspecto:
Utilizo su código iBarsShift+iBars (y otros iBarsShift) y obtengo 0 de iBarsShift, y un error cuando el gráfico TF H1 y el cálculo para H1
que corresponde a esta línea de código
Este es el código del indicador en su conjunto
¿Por quéPrint(Day_Shift) siempre devuelve cero, mientras que la fecha y la hora son correctas?
Parece ser un efecto del fin de semana, ya que el otro día todo funcionaba correctamente (aunque con una función diferente, pero hoy tampoco funciona).
Utilizo su código iBarsShift+iBars (y otros iBarsShift) y obtengo 0 de iBarsShift , y cuando el gráfico TF H1 y el cálculo en H1 un error
que corresponde a esta línea de código
Este es el código del indicador en su conjunto
¿Por quéPrint(Day_Shift) siempre devuelve cero, mientras que la fecha y la hora son correctas?
Parece ser un efecto del fin de semana, ya que el otro día todo funcionaba correctamente (aunque con una función diferente, pero hoy tampoco funciona).
Pido disculpas por haber dejado el código en la forma incorrecta.
Ya entonces me di cuenta de la inexactitud y estuve a punto de arreglarlo, pero seguía habiendo un pequeño problema fácilmente solucionable.
Acabo de abandonar el código debido a que estoy estudiando ahora y los exámenes han comenzado y simplemente no tengo tiempo. El último examen es el 24 de abril.
Después de eso arreglaré todo y lo publicaré en CB.
Ya he empezado a publicarlo, pero lo he dejado en suspenso.
Pido disculpas por haber dejado el código en la forma incorrecta.
Me di cuenta de la inexactitud del trabajo en aquel entonces y casi lo arreglé, pero todavía había un pequeño problema fácilmente solucionable.
Acabo de abandonar el código porque ahora estoy estudiando y ha empezado la época de exámenes y no tengo tiempo. El último examen es el 24 de abril.
Después de eso arreglaré todo y lo publicaré en CB.
Ya he empezado a publicar pero lo he dejado en suspenso.
Esperaré las correcciones en la forma final, gracias por responder.
¡Buena suerte con los exámenes!
Esperaré las correcciones en la forma final, gracias por responder.
Buena suerte con los exámenes.