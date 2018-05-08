Análogo a iBarShift - página 16
En general, leí en diagonal y sólo las primeras páginas (tal vez en el medio era la cabeza brillante de alguien? :) ), algo que todos tratan de añadir muletas a la interfaz de terminal terriblemente incómodo para acceder a la historia, es más fácil escribir una almohadilla entre el terminal y sus propias cosas (en general, debe estar en la biblioteca std). Además, como resultado, usted no tiene que escribir diferentes scripts para 4/5. Yo he hecho algo así:
Y un ejemplo de uso sencillo:
refresh() a través de define su propia para 4/5. El gráfico tiene sólo un período (M1 u otro definido a través de definir, ¿por qué esta molestia con su abundancia?)
También he implementado algunas características útiles - indexación reverse_mode() desde cualquier lado (si es de izquierda a derecha, los índices siguen siendo válidos al desplegar el gráfico). Capacidad de establecer y mover el borde del gráfico set_curtainpos(), análogo al probador - probar, mover el límite, probar, mover. Operadores de comparación sobrecargados en la estructura Mi_punto (para un comportamiento válido en tales situaciones: 0,0000000009 == 1,0000000000).
Si alguien agoniza, recomiendo este enfoque, personalmente no me arrepiento.
Zy: y renuncié a los clásicos candelabros con open/close/high/low, y puse Point en base - un candelabro da dos Point's bearish high->low, bullish low-high. es realmente muy conveniente.
Esperaré las correcciones en la forma final, gracias por responder.
¡Buena suerte con los exámenes!
Resultó ser muy matizado.
Si hubiera sabido lo complicado que sería, no me habría involucrado ))))
Esta opción debería funcionar correctamente.
Si alguien encuentra que funciona mal, le agradecería que informara del problema.
¿En qué medida difiere su iBars() en cuanto a rendimiento del Bars() estándar?
Depende de cómo lo uses.
Si cada llamada al iBar cambia el TF o el símbolo, entonces mi iBar será aproximadamente la mitad de lento.
Pero esta situación no es en absoluto realista desde un punto de vista práctico.
Si lo usas así, por ejemplo:
entonces la ventaja de mis iBars sobre las barras normales será de unas 10 veces o más.
Pero lo más importante es que no hay ningún error de colgado:
Lo he corregido en el código anterior. Se ha añadido una línea:
Si lo usas así, por ejemplo:
entonces la ventaja de mis iBars sobre las Barras estándar sería unas 10 veces o más.
Pero lo más importante es que no hay ningún error de colgado:
¡R-R-R-R-RESPETO!
Si lo usas así, por ejemplo:
entonces la ventaja de mis iBars sobre las Barras estándar sería unas 10 veces o más.
Pero lo principal es que no hay ningún fallo de congelación:
¡Vamos!
¿Dónde están tus 10 segundos?
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5: 2
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5: 0
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5: 1
¿Era MT5?
MT4
Pruébalo en MT5 y sorpréndete.
Este error fue descubierto completamente por accidente gracias al post de @Aleksey Vyazmikin, por lo que tengo que agradecerle mucho.
Ya había observado estas interrupciones, pero no podía explicar su origen. Quién iba a pensar...