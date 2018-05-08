Análogo a iBarShift - página 2
La función Bars devuelve el número de barras. Cuando necesitemos obtener el índice de una barra con índice 9 (perdón por la tautología), devolverá 10, porque el índice de la primera barra es 0.
Aquí hay dos variantes del análogo de iBarShift(): post #5 y post #7
Sólo una variante:
Sólo que no funcionará correctamente en todos los casos. GetBarShift() de fxsaber es más versátil.
Prueba a poner TimeCurrent() en lugar de t en tu función, verás el resultado.
El resultado será el mismo.
Ni siquiera lo has comprobado.
Ya lo he probado muchas veces, así que lo sé. Pero ni siquiera lo has probado.
Este es el guión.
Sólo se cuelga. Si se elimina a la fuerza del gráfico, se obtiene el resultado.
Así que lo probé, por eso te lo aconsejé también. Pero como lo has usado y te conviene, no voy a cambiar de opinión.
Eso también está bien.