Agujeros
Queridos desarrolladores
Las actualizaciones salen con regularidad, pero la serie temporal sigue siendo tan permeable como siempre. ¿Alguien prestará atención a esto?
Este es un ejemplo de un agujero en el gráfico de minutos que mide más de ocho horas.
Gracias, lo investigaré.
Hoy me he atascado y cuando he cambiado de día, la libra se ha vuelto a estropear. Después de actualizar el período actual restaurado, al cambiar a otros TFs velas desaparecieron.
Un reinicio completo de MT ayudó.
Puede ayudar en la búsqueda de errores;)
No sé por qué me he dado cuenta de que en este momento ekspert ha escrito un error al leer una matriz de velas diarias y se ha salido.
Aunque sólo sea por los agujeros.
No sé quién es tan creativo, pero con cada versión del programa, las "ideas geniales" llegan a raudales.
Entiendo que es más fácil y cómodo almacenar el historial de minutos en los ordenadores de los clientes, pero
Si configura la MT5 por ALPARI por ejemplo, verá que no hay barras para H2, H3, H6, H8, ¡y ahora para H4!
En lugar de ellos - las barras diarias, es decir, en un gráfico, por ejemplo H4 son al principio días, y luego desde el momento en que el DB ya es minutos para calcular H4, hay 6 bares en un día.
Lo mismo ocurre en los gráficos de minutos. Desde el principio del historial disponible van las barras diarias, y luego continúan las barras del marco temporal seleccionado.
Por ejemplo, en ALPARI hay barras diarias en los minutos(!!) hasta el 12 de junio en el momento actual, y luego comienzan las barras de minutos (en este caso el día de transición del 12 de junio se repite en la barra diaria y en la versión de minutos). Entiendo que el 12 de junio es festivo, pero ¿dónde está el sentido de la proporción?
¿De qué clase de análisis técnico podemos hablar si incluso las simples líneas de tendencia se desvían cuando se cambian los marcos temporales?
Bueno, ¿de qué sirve semejante lío?
Entiendo que para las empresas clientes de MKY es más fácil y cómodo almacenar el historial de minutos en los ordenadores de los clientes, pero
instale por ejemplo MT5 de ALPARI y verá que las barras para los periodos H2, H3, H6, H8, y ahora para H4, ¡¡¡NO!!!
En lugar de ellos - las barras diarias, es decir, en un gráfico, por ejemplo H4 son en los primeros días, y luego desde el momento en que el DB es ya minutos para calcular H4, hay 6 bares en un día.
Lo mismo ocurre en los gráficos de minutos. Desde el principio del historial disponible van las barras diarias, y luego continúan las barras del marco temporal seleccionado.
Lea la sección Organización del acceso a los datos, describe el mecanismo de almacenamiento y entrega del historial.
Lo mismo ocurre con los gráficos de minutos. Desde el principio del historial disponible, las barras diarias continúan, y luego las barras del marco temporal elegido.
Para ser justos, hay que decir que desde 1999 hay barras de minutos (más de 10 años), mientras que antes de 1999 sólo había barras diarias.
Este es un resultado muy, muy bueno.
Como se trata de una prueba beta, es posible que haya problemas con los gráficos; estamos trabajando en ello.
Lea la sección Organización de Acceso a los Datos, describe el mecanismo de almacenamiento y entrega del historial.
Eche un vistazo al gráfico del reloj de la demo de ALPARI y compruébelo usted mismo. El gráfico acaba de ser reabierto (antes no había ningún historial).
Hasta el 12 de junio, inclusive, hay barras diarias, y a partir del 12 de junio comienzan de nuevo las horarias, pero cada hora.
Si cambia los marcos temporales del gráfico - la historia se repetirá en cualquiera de ellos hasta H12 inclusive. En realidad, es mucho más complicado allí - 2-Minutos tiene barras diarias hasta el 12 de junio, luego barras de una hora hasta el 27 de noviembre y realmente barras de 2 minutos a partir de las 13:10 del 27 de noviembre.
¿Puede explicar qué ocurre y por qué?
Para ser justos, hay que mencionar que desde 1999 hay gráficos diarios (más de 10 años), mientras que antes de 1999 sólo había gráficos diarios.
Este es un resultado muy, muy bueno.
Dado que estamos en fase de pruebas beta, puede haber problemas con los gráficos; estamos trabajando en ello.
Por lo que se puede ver en el ejemplo de ALPARI, tienen actas desde aproximadamente el 27 de noviembre de 2009 y horas desde el 12 de junio. Y este es tu cliente más antiguo. Lo peor es que un gráfico muestra tres marcos temporales al mismo tiempo. ¿De qué tipo de análisis podemos hablar en esta situación?
Por lo que se puede ver en el ejemplo de ALPARI, tienen actas desde aproximadamente el 27 de noviembre de 2009 y horas desde el 12 de junio. Y este es tu cliente más antiguo. Lo peor es que hay tres marcos temporales en un gráfico al mismo tiempo. ¿De qué tipo de análisis estamos hablando en esta situación?
Podemos hablar de pruebas beta.
Simplemente, no han subido ningún acta a la base de datos del historial, se trata únicamente de un punto de organización. En nuestro servidor de demostración mt5.metaquotes.net:1950 hay 10 años de minutos.
Puedes hablar de las pruebas beta.
Simplemente no tienen actas cargadas en la base de datos del historial, es sólo una cuestión de organización. En nuestro servidor de demostración mt5.metaquotes.net:1950 hay actas de 10 años.
No pudo probarlo: su servidor no abrió una cuenta. Sin embargo, ¿dónde está la garantía de que un determinado corredor tenga un historial completo de 10 años de actas? Muchos corredores ofrecen cruces que no tienen un historial completo de 10 años, por no hablar de un historial completo de minutos.
CQG tiene una historia minúscula que se remonta a 1998 y el valor de un par de divisas para todo el período hasta la fecha es de 2,016 dólares. ¿Proporcionarán este historial a los corredores de forma gratuita? Lo dudo. :)
Incluso si eso ocurre, ¿qué pasa con los datos anteriores a 1998? Ahora puede ver los datos diarios, semanales, etc. de algunos pares desde 1978.
Entonces, surge la pregunta: ¿qué veremos en los monitores y en qué basarán sus cálculos los indicadores, los Asesores Expertos, los scripts, etc.?
¿Una mezcla de tres períodos en un gráfico?
ALPARI tiene un gráfico diario/semanal que comienza en 1998.
En mi opinión, un error de principio.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
En un gráfico constantemente abierto, hay barras que saltan en el tiempo(en todos los marcos temporales).
El botón Actualizar no tiene ningún efecto sobre el gráfico.
Tras un reinicio completo del Terminal, los agujeros desaparecen.
... y esto ha sido así durante mucho tiempo.