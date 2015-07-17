Agujeros - página 2
Que alguien acepte dinero no significa que todos los demás hagan exactamente lo mismo.
Llevamos toda la vida regalando el 80% de nuestro software y ofreciendo cuentas de prácticas ilimitadas. Y los competidores están muriendo.
Los presupuestos detallados están ahí, están a disposición de los corredores.
Entonces, ¿para qué tergiversar las cosas? El intercambio de datos de pago es la norma moderna.
No se le compara con CQG. Y en lo que respecta al software, usted lo sabe mejor que nadie: el software CQG es de la "gran liga", las líneas de los gráficos no se mueven cuando se cambia de marco temporal, las líneas paralelas permanecen paralelas... Los bancos y los canales de televisión de información financiera lo utilizan.
Pero volviendo a tus carneros. Obviamente, la mezcla de TRES marcos temporales en UN gráfico es más un error tuyo como desarrollador que una pifia de tu broker. Su software no es "a prueba de tontos" y crea una amenaza potencial tanto para sus clientes como para los que utilizan su software 80% libre. ;)
Qué familiar es todo.
Recuerda tal vez las palabras "nunca alcanzarás el nivel de Metastock, Tradestation. ellos son el poder. y tú eres tan...".
Aquí tienes un informe para ampliar tus horizontes:
Alguien está empujando metódicamente las "grandes ligas" fuera del mercado de masas, y alguien está contando mitos :)
Nadie le ha obligado a hablar - su software no tiene rivales en el "mercado de masas", simplemente no hay otro software allí :)
Las plataformas de negociación propias de Akmos y de Forex Club no son rivales de sus obras maestras.
Siguiendo tu lógica, un Zhiguli es un coche de mayor categoría que un Mercedes, porque hay más de ellos para operar (y reparar). ;)
¿Y cuántos bancos han comprado su MT y han renunciado a la negociación con Reuters? ;)
Para que no te marees con el éxito, admira la fama de tu empresa en el mismo Google.
traderOK:¿Y cuántos bancos compraron su MT y renunciaron al Dilling de Reuter? ;)
Una comparación incorrecta...
¿Por qué tergiversas las cosas? Los datos de intercambio de pago son la norma moderna.
Y nadie iba a compararte con CQG. Y cuando se trata de software, usted lo sabe mejor que nadie: el software CQG es la "gran liga", las líneas de los gráficos no se mueven cuando se cambia de marco temporal, las líneas paralelas permanecen paralelas... Los bancos y los canales de televisión de información financiera lo utilizan.
....
Nadie le ha obligado a hablar - su software es realmente inigualable en el "mercado de masas", simplemente no hay otro software :)
Las plataformas de negociación propias de Akmos y de Forex Club no son rivales de sus obras maestras.
Siguiendo tu lógica, un Zhiguli es un coche de mayor categoría que un Mercedes, porque hay más de ellos para operar (y reparar). ;)
¿Y cuántos bancos han comprado su MT y han renunciado a la negociación con Reuters? ;)
Para que no te marees con el éxito, admira la fama de tu empresa en el mismo Google.
Lo siento, pero es, como usted dice "Major League", de ninguna manera ni siquiera cerca del producto MQ. Si te interesan las "fotos bonitas", esto, en mi opinión, es algo totalmente distinto. Los programas que hacen "estas empresas de marca" son tan cutres que no tiene sentido ni compararlos. Todos estos Reuters es ante todo una tradición, y sólo en el interior, y de hecho muy desagradable e inconveniente cosa, que al mismo tiempo y arrastra una miríada de todo tipo de herramientas relacionadas que lo hacen apenas arrastrarse y monstruo retardado. Y no tiene nada que ver con las canicas, y la comparación no es a favor de ellos ... Sería mucho más exacto denominar a estas "Grandes Ligas" simplemente "locomotoras" en comparación con un coche. Las grandes ligas, dices también, están hartas de estos extorsionadores con sus tarjetas perforadas, pidiendo el pago por cada chanchullo. Y por lo que parece, no les queda mucho tiempo. Con sus plantillas hinchadas, y mares de "académicos" gorrones, no sobrevivirán. Bueno, si miras dentro de ellos, sólo un horror silencioso de finales del siglo XX, al nivel de los años 90. :) Ni siquiera hablo del coste, sólo de las risas a veces, de lo que ofrecen por ese dinero.
Así que estoy seguro de que MQ pronto marcará tendencia en el sector.
Continúa.
El 18 de febrero desapareció por completo, con el terminal del 18, las barras estaban encendidas pero no...
¿Sucedió esto en nuestro servidor MetaQuotes-Demo? Acabo de comprobarlo: mis datos están en su sitio.
Prueba a dar el comando Actualizar del menú del botón derecho.
Sí, "Refresh" oscurece los agujeros. (Y resulta que hay que hacer clic para cada periodo).
Mientras me distraía con el café, los agujeros están ahí de nuevo. Y ahora el servidor se ha caído del todo.
Ah, me olvidé del servidor: probé el Update en ambos servidores (Server y Server Backup) uno de ellos tiene agujeros - cuál no recuerdo.