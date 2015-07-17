Agujeros - página 6

Tengo agujeros en todos los símbolos de la 1 a las 2 de la madrugada.

es un indicador de rejilla, entre las líneas verticales (cada una corresponde al inicio de la hora) debería haber 60 barras, pero no las hay ((

Actualizar y reiniciar el terminal no ayuda

 
Los datos no están realmente en el servidor. Lo arreglaremos.
 
zigan:

Recargar completamente el terminal - el efecto desapareció.


Que yo recuerde tienes varios terminales en un mismo ordenador.

¿Esta situación se da en todos o sólo en uno de ellos?

 
alexvd:
Realmente no hay datos en el servidor aquí. Lo arreglaremos.
Lo tenemos.
 
Alexander:
Corregido.

Gracias. Ahora me pregunto qué es mejor: un agujero en la historia y que todo vaya bien, o que no haya agujero, pero que haya un vacío.

Es algo artificial. ¿Se puede saber realmente en este momento si hubo una brecha? (libra/par de franco)

 
Como referencia, aquí está lo mismo pero desde el servidor real de MT4 de alpari. no hay brecha. Sé que no es un indicador, pero aún así...
 
alexvd:

Que yo recuerde tienes varios terminales en un mismo ordenador.

¿Esta situación se da en todos o sólo en uno de ellos?

Varios MT4, MT5 es uno.
 

Además de los agujeros, también hay operaciones más allá del gráfico (no está claro a qué precio).

comercio 1107145 a 88,672 - no hay tal precio en el gráfico.

 

Gracias. El hueco ha sido corregido.

Creo que sería más apropiado aquí. Han aparecido algunos bares muy interesantes.

4 barras consecutivas con el mismo precio ONLC, volúmenes diferentes. 3-3-4-1. AUDUSD. Por lo que tengo entendido no debería ser así.

¿O ha cambiado el concepto ahora, los gráficos serán sin agujeros? https://www.mql5.com/ru/articles/1407

 

La hora en el servidor parece estar saltando en +1 hora. Por favor, compruébalo.

