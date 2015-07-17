Agujeros - página 6
Tengo agujeros en todos los símbolos de la 1 a las 2 de la madrugada.
es un indicador de rejilla, entre las líneas verticales (cada una corresponde al inicio de la hora) debería haber 60 barras, pero no las hay ((
Actualizar y reiniciar el terminal no ayuda
Recargar completamente el terminal - el efecto desapareció.
Que yo recuerde tienes varios terminales en un mismo ordenador.
¿Esta situación se da en todos o sólo en uno de ellos?
Realmente no hay datos en el servidor aquí. Lo arreglaremos.
Corregido.
Gracias. Ahora me pregunto qué es mejor: un agujero en la historia y que todo vaya bien, o que no haya agujero, pero que haya un vacío.
Es algo artificial. ¿Se puede saber realmente en este momento si hubo una brecha? (libra/par de franco)
Además de los agujeros, también hay operaciones más allá del gráfico (no está claro a qué precio).
comercio 1107145 a 88,672 - no hay tal precio en el gráfico.
Gracias. El hueco ha sido corregido.
Creo que sería más apropiado aquí. Han aparecido algunos bares muy interesantes.
4 barras consecutivas con el mismo precio ONLC, volúmenes diferentes. 3-3-4-1. AUDUSD. Por lo que tengo entendido no debería ser así.
¿O ha cambiado el concepto ahora, los gráficos serán sin agujeros? https://www.mql5.com/ru/articles/1407
La hora en el servidor parece estar saltando en +1 hora. Por favor, compruébalo.