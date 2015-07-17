Agujeros - página 4
Aquí hay más.
2010.06.03 - ninguna barra, o más bien una barra de aspecto extraño.
antt:
Уточните пожалуйста к какому серверу был подключен терминал и посмотрите разность серверного и локального времени.
Lahora local es +1 a la hora del servidor. No recuerdo a qué servidor estaba conectado, porque instintivamente cambio entre los tres servidores (Servidor de Acceso, Servidor de Acceso Europa, Servidor de Acceso Backup) cuando se produce un agujero, lo que lleva a cerrarlo.
Después del reinicio intento de nuevo cambiar a todos los servidores - no hay agujeros en ninguno de ellos.
Hora local +1 a la hora del servidor.
¿Es correcta la fecha? ¿No hay un desajuste de minutos?
Los minutos coinciden, los segundos, no sé cómo ver.
El sistema operativo está sincronizando la hora local con time.windows.com.
Así fue la transición del 10 al 11 de junio
el orden de las barras es así:
2010.06.11 00:10
2010.06.11 00:05
2010.06.10 23:55
2010.06.11 00:00
2010.06.09 23:55
2010.06.09 23:50
y luego uno por uno.
Después de media hora, el panorama ha cambiado:
barras en orden, pero falta la barra 2010.06.11 00:00.
No hay noche de EURJPY para el día 15
libra yen
Libra Yen
de nuevo algo no está claro.
1. ahora todo estaba en el terminal(datos).
2. ajustar la apariencia del gráfico y guardar la plantilla default.tpl
3. He actualizado el gráfico. Los datos han desaparecido ((.
Sólo un reinicio completo del terminal ayudó