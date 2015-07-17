Agujeros - página 4

Nuevo comentario
 
zigan:

Aquí hay más.

2010.06.03 - ninguna barra, o más bien una barra de aspecto extraño.

Especifique a qué servidor está conectado el terminal y compruebe la diferencia entre la hora del servidor y la hora local.
 

antt:
Уточните пожалуйста к какому серверу был подключен терминал и посмотрите разность серверного и локального времени. 

Lahora local es +1 a la hora del servidor. No recuerdo a qué servidor estaba conectado, porque instintivamente cambio entre los tres servidores (Servidor de Acceso, Servidor de Acceso Europa, Servidor de Acceso Backup) cuando se produce un agujero, lo que lleva a cerrarlo.

Después del reinicio intento de nuevo cambiar a todos los servidores - no hay agujeros en ninguno de ellos.

 
zigan:

Hora local +1 a la hora del servidor.

¿Es correcta la fecha? ¿No hay una desincronización de un minuto?
 
antt:
¿Es correcta la fecha? ¿No hay un desajuste de minutos?

Los minutos coinciden, los segundos, no sé cómo ver.

El sistema operativo está sincronizando la hora local con time.windows.com.

 

Así fue la transición del 10 al 11 de junio

el orden de las barras es así:

2010.06.11 00:10

2010.06.11 00:05

2010.06.10 23:55

2010.06.11 00:00

2010.06.09 23:55

2010.06.09 23:50

y luego uno por uno.

Después de media hora, el panorama ha cambiado:

barras en orden, pero falta la barra 2010.06.11 00:00.

 

No hay noche de EURJPY para el día 15


 

libra yen

 
Prival:

Libra Yen

Los días 15 y 16 de junio hubo problemas en los servidores - se actualizará la historia en breve.
 

de nuevo algo no está claro.

1. ahora todo estaba en el terminal(datos).

2. ajustar la apariencia del gráfico y guardar la plantilla default.tpl

3. He actualizado el gráfico. Los datos han desaparecido ((.

Sólo un reinicio completo del terminal ayudó

 
Hola, tengo el siguiente problema: justo después de iniciar MT5, el gráfico no se dibuja, es decir, no aparecen nuevas velas, ¡y el precio se mueve como en el vacío! Además, con sólo reiniciar el terminal se cargan las velas que faltan y que antes no se dibujaban y luego no se vuelve a dibujar ninguna vela. Además, reinstalar el terminal no ha servido de nada. Por favor, aconséjeme qué hacer.
Archivos adjuntos:
1.png  31 kb
1234567
Nuevo comentario