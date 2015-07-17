Agujeros - página 3
¿Sucede esto en la versión 249?
Comprueba los puntos de acceso, tal vez sean el problema.
construir 249
intentó cambiar de nuevo:
Servidor --> Copia de seguridad del servidor: aparecen agujeros.
Copia de seguridad del servidor --> Servidor: los agujeros permanecen + Actualización: los agujeros desaparecen.
De nuevo los agujeros, o más bien de alguna manera misteriosa los barrotes desaparecen (los tratos cuelgan en el vacío).
Lo extraño es que nunca había visto algo así. Aquí hay una foto. Las líneas verticales grises son el comienzo de la hora.
no hay manera de arreglarlo ((
hasta ahora todos los bares están mezclados también.
No sé cómo solucionarlo, pero la calidad de las cotizaciones que llegan matan cualquier sistema de trading. Una historia fluida es buena, pero la calidad de las cotizaciones es aún más importante.
construir 274
De nuevo agujeros, o más bien alguna forma misteriosa en que las barras desaparecen (las transacciones cuelgan en el vacío).
Existe, y tras la actualización y desconexión vuelven a desaparecer en los mismos lugares
Y a veces la actualización no sirve de nada. Anoche intenté actualizar el euro durante un minuto, después de la quinta vez desistí...
Al mismo tiempo en el otro tf el historial se muestra normalmente.
Y he notado en el depurador que la solicitud de historia de minutos en experto con funciones Copy*() lleva a un estupor muy largo, por cierto, tal vez es un error.
Hoy he abierto el terminal y no he encontrado el día de ayer. Aunque ayer estuve trabajando con el terminal
Hoy he abierto el terminal y no he encontrado el día de ayer. Aunque ayer estuve trabajando con el terminal
Aquí hay más.
2010.06.03 - ninguna barra, o más bien una barra de aspecto extraño.