Agujeros - página 5
1) Compruebe la hora local de su ordenador: ¿es muy diferente de la hora correcta?
2) ¿Cuál es la construcción del terminal?
3) Después de invocar "Actualizar" haciendo clic con el botón derecho del ratón en el gráfico, ¿no se pierde el efecto?
1. diferencia de 1 a 2 minutos.
2. 292
3. Inmediatamente después de llamar a "Actualizar" con el botón derecho del ratón sobre el gráfico, el efecto no desaparece. Pero después de un período de tiempo (de la noche a la mañana) desapareció y apareció en un lugar diferente.
Ahora el gráfico tiene este aspecto:
Renat:
4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет
MetaQuotes-Demo
Han pasado unas horas y todo parece estar bien.
Y el gráfico del EURUSD tiene ahora este aspecto
Pulse Actualizar, espere 5 minutos.
El gráfico es el siguiente:
Recargar completamente el terminal - el efecto desapareció.