Comprobado el probador en el segundo robot, el probador mostró una muerte exitosa en el 20 de este mes.... Parece que el final de las pruebas no se resuelve... ¿O sólo soy yo?
¿Cómo funciona la optimización?
En "Parámetros de entrada" marco los parámetros a optimizar (se establece el valor inicial, el valor final y el paso). El probador se ejecuta sólo una vez en los valores iniciales y sólo se carga un núcleo.
¿Qué significa "Seleccionar" en Tester en la configuración del agente? Está claro que el núcleo seleccionado se carga primero, ¿qué más?
Aquí hay una regañina por el virus, voy a lanzar un enlace desde aquí al servicio dex y allí no se pueden añadir fotos =(((
Recomiendo dejar este "antivirus" AVG.
Estos bastardos tomaron el camino fácil y llamaron a Themida un sistema de protección contra virus para obtener más puntos en las clasificaciones de definición de virus. Saben muy bien que sus "antivirus" dan un 100% de falsos positivos para Themida y dañan la reputación de los desarrolladores de software. No tiene sentido hablar con ellos y no vamos a desactivar sus mecanismos de defensa.
Podrías ser un poco más específico: cómo seleccionar, por ejemplo, EurUsd y GbpUsd para la misma ejecución. No hay casillas de verificación, nada. Sólo se selecciona un instrumento.
En la configuración del probador, se selecciona el gráfico base, pero si el Asesor Experto utiliza otros símbolos o marcos temporales, se descargan y modelan automáticamente.
El motor multidivisa funciona de forma transparente - a petición del Asesor Experto (a través de solicitudes de indicadores, funciones CopyXXX) los datos se proporcionan y modelan automáticamente.
Así que tengo que programar yo mismo el uso de varios pares de divisas en el Expert Advisor. Pero también era posible en MQL4. Lo más probable es que no entienda algo todavía. Poco a poco iremos tratando sus ejemplos. Necesitaré un ejemplo sencillo de pruebas multidivisa.
No olvides activar el modo de optimización:
¿Qué significa "Seleccionar" en el Probador en la configuración del agente? Que cargue primero el núcleo seleccionado está claro, ¿qué más?
Puede seleccionar cualquier agente (local o remoto) para las ejecuciones individuales. Por ejemplo, puede ejecutar pruebas individuales en un agente remoto más rápido y potente.
En el modo de optimización, el sistema utilizará todos los agentes disponibles, incluidos los remotos.
En MT4 también puede utilizar el acceso a otros símbolos con la última barra modelada aproximadamente. En MetaTrader 5 los demás símbolos se modelan con mucha precisión.
A diferencia de MT4, en MT5 se puede operar con cualquier símbolo disponible, ya que estos símbolos están ahora modelados en detalle.
Trate de hacer operaciones en varios símbolos usted mismo fuera de los Asesores Expertos.
Recomiendo dejar este "antivirus" de AVG.
Me uno a ellos. Hace tiempo que sustituí este antivirus. Encima, es de retrasados.
DLL tuvo que ser trasladado desde
в
si no, no arranca.
