Probador de estrategias
¿Hay alguna esperanza de que el tan esperado Probador de Estrategias aparezca antes del Año Nuevo?
Por supuesto, era más fácil y sencillo escribir y depurar con el probador.
Los desarrolladores escribieron, mientras se depura la funcionalidad, que el probador no
No creo que haya un probador hasta enero seguramente.
Eso es lamentable :(
y, finalmente, MT6.
Tengo la sensación de que la próxima versión se llamará MT-64.
;)))
Sus palabras no son ciertas. Aquí hay un EA para comprobarlo:
//+------------------------------------------------------------------+
//| CheckTypical.mq4 |
//| Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
double ma=iMA(Symbol(),0,1,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
double price=Open[0];
Print("ma=",ma," price=",price);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Si tu afirmación fuera cierta, entonces el valor de ma y precio en los registros del probador de MetaTrader 4 serían siempre diferentes. De hecho, son iguales.
Su afirmación es cierta. Todo está muy bien.
No creo que haya un probador hasta enero seguramente.
¡Enero! Eso es muy pronto.
no es una fecha límite, por supuesto, no hay mucho tiempo para esperar.
--
Pensé en medio año.
