¿Hay alguna esperanza de que el tan esperado Probador de Estrategias aparezca antes del Año Nuevo?

 
Erm955 :

Por supuesto, era más fácil y sencillo escribir y depurar con el probador.

Los desarrolladores escribieron, mientras se depura la funcionalidad, que el probador no

 
No creo que haya un probador hasta enero seguramente.
 
Renat :
Eso es lamentable :(

 
Así que no será hasta el 1 de abril con seguridad.
 
y luego tal vez incluso MT6
 
sergeev :
Tengo la sensación de que la próxima versión se llamará MT-64.

;)))

 
Por cierto, ahora que hablamos del probador y que aún está en desarrollo, me gustaría saber si se va a solucionar el conocido bug del probador de MT4, que permite a los EAs probados mirar hacia el futuro. Ahora mismo, MT4 no puede obtener correctamente el valor de la Media Móvil con el precio para la barra cero porque se calcula en base al futuro OHLC completo, incluso en el primer tick cuando sólo se conoce la apertura.
 

Sus palabras no son ciertas. Aquí hay un EA para comprobarlo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 CheckTypical.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   double ma=iMA(Symbol(),0,1,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
   double price=Open[0];
   Print("ma=",ma,"   price=",price);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Si tu afirmación fuera cierta, entonces el valor de ma y precio en los registros del probador de MetaTrader 4 serían siempre diferentes. De hecho, son iguales.



 
Rosh :

Su afirmación es cierta. Todo está muy bien.

 
Renat :
¡Enero! Eso es muy pronto.

no es una fecha límite, por supuesto, no hay mucho tiempo para esperar.

--

Pensé en medio año.

