Probador de estrategias - página 8

Nuevo comentario
 

¡Muchas gracias por el probador!

Sin duda, hay que trabajar un poco, pero, en general, ¡muy bien!

 

aconsejar antivirus, sin antivirus negarse a probar

Preferiblemente gratis, no me gusta rajar

De todas formas no voy a comprar uno de pago porque también hay buenos programas gratuitos

 
CoreWinTT:

aconsejar antivirus, sin antivirus negarse a probar

Preferiblemente gratis, no me gusta rajar

De todas formas no voy a comprar uno de pago porque también hay buenos programas gratuitos

gran antivirus gratuito http://www.comodo.com/ lo uso desde hace un año
 

mi probador se ejecuta rápido y el gráfico muestra una línea recta sin operaciones

 
CoreWinTT:

aconsejar antivirus, sin antivirus negarse a probar

Preferiblemente gratis, no me gusta rajar

De todas formas no voy a comprar uno de pago porque también hay buenos programas gratuitos

Existe un excelente antivirus gratuito de Microsoft: Microsoft Security Essentials (pero sólo se instala en copias legales de Windows).

Microsoft Security Essentials - Microsoft Windows
Microsoft Security Essentials - Microsoft Windows
  • www.microsoft.com
Use Microsoft Security Essentials to help guard against viruses, spyware, and other malicious software. It provides real-time protection for your home or small business PCs. Microsoft Security Essentials is free* and we designed it to be simple to install and easy to use. It runs quietly and efficiently in the background so you don't have...
 
McAfee VirusScan Enterprise 8.7 (no confundir con McAfee VerusScan) también es muy bueno. Este es un antivirus para usuarios corporativos (no es necesario crackearlo). También se instala en servidores Windows. En tres años de uso, ningún problema.
 
Renat:

Recuerda activar el modo de optimización:



Puede seleccionar cualquier agente (local o remoto) para las ejecuciones individuales. Por ejemplo, puede ejecutar pruebas individuales en un agente remoto más rápido y potente.

En el modo de optimización, el sistema utilizará todos los agentes disponibles, incluidos los agentes remotos.


Gracias por la respuesta. No estaría de más hacer algún desplazamiento cuando no todas las filas son visibles en la ventana del probador. Por alguna razón no encontré inmediatamente los dos campos inferiores. Mi probador se abrió así.


 
¿Hay algún plan para visualizar las pruebas en el probador? Y si es así, ¿cuándo?
 
jmiller:
¿Hay planes para visualizar las pruebas en el probador? Y si es así, ¿cuándo?
Está previsto. No puedo decir nada sobre el tiempo
 

1. ¿Hay alguna forma de desactivar los núcleos locales?

Estaría bien tener una función así. Yo, por ejemplo, me siento cómodo trabajando en un portátil, y la carga del 100% del procesador del portátil crea un incómodo ruido de ventilador.

2. ¿Hay algún plan para lanzar el probador para Linux? Sería posible realizar la optimización en sistemas RISC.

12345678910
Nuevo comentario