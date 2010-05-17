Probador de estrategias - página 8
¡Muchas gracias por el probador!
Sin duda, hay que trabajar un poco, pero, en general, ¡muy bien!
aconsejar antivirus, sin antivirus negarse a probar
Preferiblemente gratis, no me gusta rajar
De todas formas no voy a comprar uno de pago porque también hay buenos programas gratuitos
mi probador se ejecuta rápido y el gráfico muestra una línea recta sin operaciones
Existe un excelente antivirus gratuito de Microsoft: Microsoft Security Essentials (pero sólo se instala en copias legales de Windows).
Recuerda activar el modo de optimización:
Puede seleccionar cualquier agente (local o remoto) para las ejecuciones individuales. Por ejemplo, puede ejecutar pruebas individuales en un agente remoto más rápido y potente.
En el modo de optimización, el sistema utilizará todos los agentes disponibles, incluidos los agentes remotos.
Gracias por la respuesta. No estaría de más hacer algún desplazamiento cuando no todas las filas son visibles en la ventana del probador. Por alguna razón no encontré inmediatamente los dos campos inferiores. Mi probador se abrió así.
¿Hay planes para visualizar las pruebas en el probador? Y si es así, ¿cuándo?
1. ¿Hay alguna forma de desactivar los núcleos locales?
Estaría bien tener una función así. Yo, por ejemplo, me siento cómodo trabajando en un portátil, y la carga del 100% del procesador del portátil crea un incómodo ruido de ventilador.
2. ¿Hay algún plan para lanzar el probador para Linux? Sería posible realizar la optimización en sistemas RISC.