Probador de estrategias - página 7
MT4 no puede contar las ganancias/pérdidas de múltiples órdenes abiertas de diferentes instrumentos simultáneamente. ¿Puede MT5 hacerlo?
Si el MT5 puede generar señales de postikino, ¡eso es acrobacia aérea!
MetaTrader 4 también modeló las barras de forma positiva, pero sólo en un símbolo actual.
Acabo de ver la cola con el período de Farvard. ¿Existe alguna forma de automatizar el análisis de Farvard (me refiero al análisis de Lucas y Lebo)?
Tenía entendido que MT4 modelaba mínimamente la señal de la barra M1.
MetaTrader 4 ha modelado con precisión la barra cero de su símbolo basándose en las barras M1: Probador de Estrategias: Modos de modelado al probar las estrategias comerciales.
Pero MetaTrader 5 es capaz de simular con mucha más precisión el desarrollo de las barras (incluyendo otros símbolos) aplicando barras M1 detalladas (el historial del gráfico está todo en forma de M1) y considerando el spread guardado dentro de cada barra M1. En los próximos días se ajustará el historial de spreads en barras M1 de los últimos 10 años, lo que dará resultados más precisos a la hora de realizar las pruebas.
Además, en MetaTrader 5 hemos incluido modos de prueba de estrés para los Asesores Expertos. Será posible habilitar el modo agresivo de simulación de deslizamientos, recotizaciones y ejecuciones parciales, lo que permitirá escribir Asesores Expertos más estables y protegidos.
Por ahora se mantiene la modalidad habitual, pero pronto añadiremos otras nuevas.
1. El probador se cuelga en el modo de prueba (después de terminar el proceso de prueba -- en gris, aunque se reciben todos los datos de salida)
2. la prueba de todos los ajustes sólo se realiza para el período comprendido entre el 01/10/2010 y el 23/04/2010. La historia anterior no se ejecuta.
Programa a través de Serverdesk.
Comprueba el historial profundo, en los ajustes establece Barras máximas en el historial = Ilimitado y reinicia.
Para probar: barrer el gráfico diario de EURUSD hasta 1993 y luego ejecutar la prueba en EURUSD, especificando todo el historial disponible.
Todo fue desde el 2001.01.01 hasta el 2010. También se ha arreglado el cuelgue (es mío). ¡Spa!