Uff, después de dos actualizaciones de la compilación el probador está funcionando. Pero hay una duda, al final de la prueba se deja una posición abierta y se cierra con pérdidas. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? No se corresponde con la realidad. Por ejemplo, es así en el Probador de Estrategias:
En la cuenta real, se ve así:
Por ejemplo, en el probador, no se consideran las operaciones que se cierran por el probador al final de la prueba en la compulsión.
mi antivirus está luchando =((
No voy a apagarlo, esperaré a que lo arreglen.
¿Cómo y qué se rompe?
Por favor, indique los detalles. La mejor manera es utilizar la función "Service Desk" de su sitio web: añadirá su tarea directamente a la lista de tareas para desarrolladores.
¡Sí, cerrar sólo las operaciones positivas y descartar las negativas que se hayan acumulado al final de la prueba, si el margen es suficiente, por supuesto, hasta el final de la prueba ! ¡Será fácil hacer grails !
Sí, cerrar sólo los positivos, y descartar los negativos que se acumulen al final de la prueba, si hay margen suficiente, claro, ¡hasta el final de la prueba! ¡Será fácil hacer grails !
Hmm, a propósito di el mismo resultado en una cuenta real. No hay operaciones perdedoras que lleven a un ajuste de márgenes. ¡Y el probador mostró un resultado erróneo en la última operación!
El robot online cerró con pérdidas los días 7 y 8 y ese fue el patrón:
Y el probador mostró un margen de beneficio el día 7.
El robot online sobrevivió con éxito hasta el 23 de este mes.
¿Aún no hay descripción del Probador?
No he visto ningún multiinstrumento. ¿Sólo en un instrumento hasta ahora?
Aquí hay un virus, te enviaré un enlace al servicio dex desde aquí, no puedes añadir fotos allí =((
Podrías ser un poco más específico: cómo seleccionar, por ejemplo, EurUsd y GbpUsd para la misma ejecución. No hay casillas de verificación, nada. Sólo se selecciona un instrumento.