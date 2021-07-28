Deseos para MT5 - página 47
Bien, si es tan importante, tomemos Java en lugar de C++. También la traducción a bytecode :) ¿Pedimos que se reconsidere la norma lingüística?
La solicitud de añadir un tipo universal no es del todo adecuada. Debería pedir patrones. Y para los tipos universales OOP es suficiente.
Que se implemente como plantillas, lo principal que la posibilidad de implementar el paso de cualquier parámetro de tipo se proporcionará.
Esto reducirá en gran medida la cantidad de código. No será necesario hacer un montón de sobrecargas innecesarias. La única comprobación durante la inicialización y ya está.
Hasta ahora resulta que para todos los tipos hay que sobrecargar cada función que tiene un parámetro de entrada 14 veces.
Puedes escribir una dll en Visual Basic - soporta el tipo universal "variant". Si le conviene, por supuesto.
Gracias por el consejo, pero lo combatiremos en mql5.
El 1,111e5 y el 9,999e4 son claros. Pero necesito compararlas: 9,999999999999999999968e-017 (sobre la pérdida de precisión en los dígitos escribí adicionalmente). La ayuda me dice que los números con una diferencia inferior a DBL_EPSILON deberían considerarse indistinguibles. Lo siento, si no me explico bien - estoy aprendiendo ahora :) Gracias especialmente por la información sobre el índice.
Lo más divertido )))))))) Incluso los operadores habituales de líneas telefónicas se han pasado a los cálculos ultraprecisos.....
Aquí está el desglose de mi número de casa:
Qué hay que decir... Creo que un diamante del pensamiento humano (una plataforma de trading programable tan potente, sin exagerar) y las actividades de desarrolladores-profesionales profundamente respetados con mayúscula como MT5, debería brillar con todas sus facetas, y la precisión de los cálculos debería ser una de esas facetas, haciendo realidad el potencial de velocidad y flexibilidad de los cálculos, que se incorporó al programa hasta el final )))))))).
Le aconsejo que escriba al Servicio de Atención al Cliente. Hay muchas peticiones, los desarrolladores tienen otras tantas tareas prioritarias, y la petición no se perderá en ningún sitio.
Estimado Yedelkin, he seguido su consejo. Un representante de la empresa me agradeció mi deseo y me dijo que lo tendría en cuenta. También añadió que, en caso de que la decisión sea positiva, esta funcionalidad podrá aplicarse no antes de medio año o incluso un año.
Estimados desarrolladores, me he dado cuenta de que mientras el indicador está funcionando (realizando cálculos), el administrador de tareas muestra la carga de la CPU al 50%. Inmediatamente surgió el deseo de utilizar todos los núcleos, o un número configurable al 100% (por supuesto, no en el modo de acceso al monopolio), como en el probador - durante la prueba la carga total de alrededor del 100%. ¡Otro 50% es muy necesario! También para poder utilizar agentes remotos (otros ordenadores domésticos) para acelerar los cálculos. En otro hilo también mencioné que sería muy bueno usar (si es posible) una GPU también (escuché) que tales sistemas ya están implementados por alguien. ¿Es esto realista, o son tales soluciones una posible prerrogativa de MT6?
La idea de todos los núcleos es ciertamente buena, pero entonces habría que trastear con el multithreading, y el multithreading según tengo entendido es el principal problema de MT (al menos por ahora).
Usar coprocesadores o agentes gráficos me parece algo bastante dudoso (lo más probable es que haya más problemas que utilidad), pero usar algunos núcleos locales (al menos dos) es probablemente muy posible.
PS
También es interesante, ¿alguien ha pensado en la realización de "multithreading" utilizando WinAPI o DLL propia (como alternativa)?
También es interesante conocer la opinión de los desarrolladores sobre este asunto. ¿O creen que Fix API eliminará este problema por completo (aunque supongo que lo eliminará parcialmente)?
Me gustaría agradecer al personal y a los programadores de MetaQuotes en particular por la fijación de la posición de la ventana de la herramienta en MT5. Les pedimos que hagan lo mismo en MT4. Le deseo éxito en el nuevo año.
No he encontrado la manera de desactivar el flujo de ticks( eventoNewTick) para el símbolo, al gráfico del cual está unido un Asesor Experto.
Si no existe tal método, sugiero introducir una función de botón de radio que le permita deshabilitar programáticamente la generación del evento NewTick para el símbolo, a un gráfico del cual se adjunta un Asesor Experto.
Explicación. Si un Asesor Experto no proporciona el manejo de ticks para el símbolo, a cuyo gráfico está unido, la generación continua de eventosNewTick para este símbolo llevará al desbordamiento de la cola de eventos, manejada por este EA.