¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 22
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Así que resulta que no tiene sentido juguetear con la señal, a no ser que se pueda enganchar algo de marketing interesante. Sobre todo porque la señal tardará al menos un año en llegar. ¿Tiene sentido, si la perspectiva es clara desde el principio? La idea básica es utilizar un PAMM, o bien operar por tu cuenta sin demostraciones.
No hay formas fáciles. Pero alguien se inspirará en una historia de éxito y una ola de probabilidades se llevará a un nuevo líder.
No hay formas fáciles. Pero alguien se inspirará en la historia del éxito y una ola de probabilidades se llevará a un nuevo líder.
Si lees con atención el hilo, Taras apareció en él y lanzó algunas frases divertidas... una de ellas es esta:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
¡¡¡1200 suscriptores!!!
Taras Gonchar, 2017.01.16 20:27o podrías decir "para qué hacer una cuenta completa si ya tienes una y no hay abonados".
No estoy seguro de que si no fuera una cuenta de céntimos el proveedor repitiera el resultado... las emociones se disparan
No sé por qué se refiere a sí mismo en tercera persona - y si Taras y el proveedor son la misma persona - no es el punto - pero hay dos puntos que se hacen aquí:
-- con el marketing de por medio -- no será fácil "sacar" al nuevo líder
-- cuando la señal se vierte con tantos abonados -- "sacar" al nuevo líder tampoco será fácil, debido a la falta de presencia de quienes están dispuestos a seguir al líder "sacado".
Tengo un par de ideas sobre el tema.
1 - El éxito de Taras en ganar varios órdenes de magnitud más que la cantidad depositada utilizando la señal de la cuenta de centavos - esto puede ser considerado como "el comercio de margen" con alto apalancamiento, digamos 1:1000000000000. Así lo has conseguido, bien hecho, has ganado con la cabeza, no has robado. 2 - Si eres una modelo (más o menos top) con cero coeficiente intelectual, por una sesión de fotos te dan mucho más dinero y nadie se escandaliza.
2- En cuanto a la equiparación de oportunidades (no confundir con la equiparación) de los participantes del servicio de señales, se me ocurrió la siguiente idea - ¿no debería ser similar al patinaje artístico o a la gimnasia, donde los atletas son evaluados según dos criterios como la "técnica de ejecución" y la "expresión o el arte", para introducir 2 tipos de calificación con las señales: la calificación "técnica" calculada en base a los indicadores técnicos totales, y la calificación "del consumidor" calculada en base al número de abonados, la suma de los depósitos de los abonados...? ¿Tal vez sería mejor? Porque me parece que no es justo proponer que no se tenga en cuenta el número de abonados a la hora de calcular la calificación.
...lo que un sapo hace a la gente...y estrangula...y estrangula...
Bueno, eso lo hace el que no está capacitado. Y los más hábiles y experimentados deberían fijarse en la cifra de "Fondos de abonados" de 5 millones de dólares, que alguien obtendrá después de que una estrategia tan arriesgada y confusa termine y agote la mayor parte del dinero de los abonados.
Y uno de esos "alguien" tienes que ser tú. Estás en el mercado y estás ganando dinero, ¿no? Entonces, ¿de quién es el dinero? ¿Los mezquinos codiciosos que están en algún lugar liderando el "50% al mes"?
Ese es el tipo de anti-sapo que debería ser.
Otra cosa es que algunas personas se sientan ofendidas por la clasificación no transparente de las señales. ¿Y qué? Así que, tómalo y usa "transparente", si puedes encontrarlo en otro lugar. Puede alojar sus señales gratuitamente en el Mercado, junto con gráficos, tablas e informes detallados. Todo esto lo puedes utilizar para trabajar en tus sistemas de trading y para BUSCAR INVERSORES A LARGO PLAZO. Y tú te aferras a las pequeñas cosas y por 20 dólares al mes. Pues sí, un extra de 100-200 USD al mes por señales o productos en el Marketplace no le vendrá mal a nadie. Pero aquí hay que crear PRIORIDADES. Si quieres convertirte en un comerciante, no debería importarte quién y cuánto vende aquí. Sólo debe preocuparse por la rentabilidad de su sistema de comercio y la disponibilidad de un informe sobre el mismo en un acceso autorizado. Todo está ahí de forma gratuita.
Y aquí hay un ejemplo mío: Metaquotes torció a propósito el contador de descargas de mi EA en el Mercado (supongo que a Renat y Metaquotes no les gusta que me critique, o que mi EA es una amenaza para todo el mercado de Forex). Lo he visto durante un año y medio seguido por el número de descargas de mi sitio y de Market. La correlación de las descargas ha sido nula o incluso negativa. Tiene que haber una correlación, porque incluso mi sitio fue visitado por muchas personas desde MQL5. Sé cómo calcular la correlación.
¿Y qué? No me quejo. No me quejo. ¿Por qué? Porque las ventajas (y el ahorro de dinero) de utilizar la plataforma de comercio MT4-MT5 y el sistema MQL5.com son mucho mayores que la suma de todos los contras.
Así que voy a ser un poco duro, pero directo:
Será mejor que se callen y trabajen en la rentabilidad de su sistema de trading; busquen ustedes mismos inversores ricos utilizando el rendimiento de MQL5.com Signals, en lugar de contar 100...1000 al mes en el bolsillo de otra persona.
Esto será mucho más correcto, si realmente quieren convertirse en comerciantes que manejan decenas de millones de dinero de los inversores, en lugar de mezquinos codiciosos con un objetivo de $ 1000 por mes. Toma lo que tienes y no te quejes.
A la hora de hablar de marketing, hay que entender que hoy en día las sociedades de capital riesgo tienen un gran interés en los buenos proveedores de señales. Ahora el servicio PAMM o un buen proveedor de señales es la única ventaja que exactamente las empresas de corretaje pueden dar a sus clientes. Todo lo demás, como las condiciones de negociación, los instrumentos y la ejecución, se repite prácticamente de una empresa de corretaje a otra.
Si una empresa de corretaje publica una señal de calidad (por no hablar de una PAMMA), atrae a muchos inversores no cualificados que pagan la comisión como spread. También es la mejor promoción para las empresas de corretaje: "mira qué operadores operan con nosotros", "qué señales tenemos", etc. Por lo tanto, el interés de la empresa de corretaje es más que evidente. Otra cuestión es que las empresas de corretaje no anunciarán la primera señal que vean. Al principio la señal tiene que declararse y obtener resultados positivos.
Creo que es necesario calcular el rating y dar grandes pesos a los pips pasados y al drawdown, pero no cuando 1 operación se divide en diez pequeñas y da como resultado una cifra de 10000 pips al día, el rating se hace cuesta arriba mientras se gana un 4-5% al mes. Apalancamiento de pips netos 1:1 actividad de rendimiento medio y todo lo que esté por encima de 1 de apalancamiento no debe tenerse en cuenta.
No he creado este hilo para que lo borren. Ahora se trata de comentarios y sugerencias, críticas y discusiones sobre los problemas de competencia del negocio de las señales.
Ya está, mira, ya son veinte páginas en menos de una semana. Y, si escarbas en el hilo, encontrarás razonamientos, críticas y sugerencias sólidas.
Queremos una competencia sensata, queremos que se nos escuche.
como