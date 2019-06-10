"New Neural" es un proyecto de motor de red neuronal de código abierto para la plataforma MetaTrader 5. - página 8
No me he equivocado por accidente :) Cera significa cera, muy simbólico. No tenía ni idea de que tenía la letra incorrecta hasta que lo has señalado :)
Es interesante escuchar críticas e ideas al respecto.
SVN de MQL5 es una buena idea en la que tarde o temprano no se requiere.
Compartir proyectos y espacio web, es genial.
Todo es bueno para ayudar a los desarrolladores, incluso la inclusión de MindMap en MQL5.com es genial.
Se necesita puerto de trabajo, pero en lugar de explorar nuevas soluciones desde cero, la creación de redes neuronales ", hacer" es una buena base para empezar, porque sólo el trabajo de conversión, entonces puede ser más profundo, en otras redes neuronales para aquellos que quieren ir más allá.
Sí, implementar integraciones directas con los paquetes neuronales existentes es una buena idea.
Esto atraerá a los usuarios que ya están acostumbrados a trabajar con un determinado conjunto de herramientas y no quieren cambiarlo.
Pero queremos iniciar un proceso de desarrollo público de sistemas complejos para la plataforma MetaTrader 5. Se trata de preparar la infraestructura de trabajo conjunto y poner en marcha no un proyecto, sino docenas o cientos.
Hace algún tiempo hemos lanzado un servicio freelance especializado para desarrolladores MQL4/MQL5. Muchas personas eran escépticas y no creían en su viabilidad. Pero ahora está funcionando con éxito.
Del mismo modo, había escépticos que no creían en la posibilidad de crear un sistema de computación en la nube para optimizar las estrategias comerciales. Pero hemos creado un sistema de este tipo: es realmente una revolución en el análisis de los mercados financieros para las masas.
Ahora tenemos la idea de lanzar una plataforma para atraer a los desarrolladores que podrán llevar a cabo rápida y cómodamente el desarrollo en grupo para MetaTrader 5.
Si lo conseguimos, será la base para el desarrollo a largo plazo de la tecnología de análisis de mercado.
Lo que se necesita no son proyectos puntuales, sino enfoques masivos, que se cuentan por centenares.
Y para esos proyectos necesitamos un entorno propicio: una comunidad de usuarios en un solo lugar, integrada en un gran número de procesos.
Por cierto, Renat, me interesa mucho saber de dónde viene el prefijo Wox, ¿qué significa? ¿Es una terminación de alguna otra palabra (suena a Volvox) ?
Desde que trabajo, siempre me lo he preguntado :)
Es un proyecto muy ambicioso, honorable, y se puede hacer, le veo futuro, y muchos programadores están interesados.
Obviamente, sé que es un proyecto, y creo que es muy inteligente, honesto y revolucionario. Porque además de su importancia, pero también crea las condiciones para tener un trabajo por su cuenta, los que son realmente buenos.
Siempre pensé que era una revolución en la historia de la investigación de los mercados financieros, y es mucho más revolucionario y científico de lo que se podría pensar a primera vista, y eso es lo que me atacó como un imán de MetaTrader5. Qué grande es un proyecto único, y nunca fui escéptico, porque veo un gran futuro aquí, y lo que sucederá tarde o temprano en estos tiempos modernos. El futuro se basa mucho en la computación en nube, MQL5 es obviamente el líder en el campo, no veo ninguna otra solución. La infraestructura es perfecta. No había otra forma de que el sistema se considerara mejor que ésta.
Genial. Y no veo ninguna razón para que no funcione. También es una gran idea y una gran oportunidad para los investigadores y los profesionales de la industria.
Estoy de acuerdo...
es un proyecto muy ambicioso, además de revolucionario, y la concentración de programadores, el desarrollo del sitio y el lenguaje único crean las condiciones para la simplificación y la mejora.
Veamos... Todo esto es muy interesante.
No hay problema. Pero si utiliza un traductor en línea, compruebe la corrección de la frase en MS Word.
Sólo se traducen correctamente las frases construidas correctamente.
Gracias.
Entiendo su frase. 1 sílaba también puede afectar a la traducción de esta palabra.
Afortunadamente, no necesitas programas externos como MS Word, porque puedo escribir directamente en el editor de mensajes de mql5.com en mi idioma nativo, y cuando hay esa palabra, el texto aparece subrayado en rojo (creo que es obra de la configuración del navegador y la corrección automática del idioma de Windows).
Haré lo posible por comunicarme, por suerte tenemos traductores en 2011-aprendizaje artificial, en línea :D
En 1995, esta gran oportunidad no existía.
Descripción de una neurona y una capa:
Mi interpretación es ligeramente diferente de la visión biológica
La neurona en sí es un simple transductor de la entrada x a la salida y. La neurona de mi esquema no tiene sinapsis. Sólo hay entrada (x), salida (y), error (e) y umbral (t). El error es una propiedad intrínseca de la neurona, necesaria para el aprendizaje. Opcionalmente, se puede utilizar para la visualización por iteraciones.
Las neuronas idénticas pueden combinarse en una capa. Una capa es un conjunto (vector) de neuronas idénticas.
Las entradas y salidas de las neuronas forman el buffer de entrada y salida de la capa. Un buffer es una entidad separada que se utiliza para enlazar las neuronas con las sinapsis y es un espaciador para simplificar el esquema de comunicación.
La combinación de neuronas permite una transición a las matemáticas vectoriales en muchos casos, y a menudo simplifica y acelera la operación.
La capa consta de al menos una neurona.
Descripción de una neurona y una capa:...........
Atrapa la primera bofetada, ¿y si hay diferentes tipos de neuronas en una capa?
Y, por favor, explique qué es la entidad "Buffer".
El resto después de la aclaración.
Atrapa la primera bofetada, ¿y si hay diferentes tipos de neuronas en la capa?
Eso no puede estar bien. Diferentes tipos en diferentes capas. Te digo que incluso podrías hacer de cada neurona una capa independiente.
Sobre el buffer, prefiero usar un ejemplo. Déjame llegar a la casa.