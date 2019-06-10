"New Neural" es un proyecto de motor de red neuronal de código abierto para la plataforma MetaTrader 5. - página 6
¿Quién puede recomendar algún programa de dibujo en línea?
Pregúntale a Mishka, es un experto en software de dibujo. Yo dibujo en PaintNet, puramente para esquemas no tanto, pero es un rollo aprender uno nuevo.
ZS: Sólo tienes que hacer un garabato con un lápiz y escanearlo. No para la publicidad :o)
Una prueba de pluma :)
Por la tarde, esbozaré todas las entidades comunes y la red conceptual que las atraviesa.
¿Quién puede aconsejar alguna herramienta de dibujo online para diagramas y mierdas?
En TeamWox tenemos incorporados MindMap, gráficos y bloques de Visio. Si hacemos una sección de proyectos en MQL5.com, incluiremos fácilmente estas características en el editor incorporado.
Si hacemos una sección de proyectos en MQL5.com, podemos incluir fácilmente estas características en el editor estándar.
¿Puede formar parte de este proyecto abierto?
Por ejemplo, ¿qué opina sobre un buen comienzo utilizando la versión de la biblioteca FANN para MT4, convertir MQL5?
Lasredes neuronales artificiales rápidas son una buena base para empezar, ya implementadas.
¿Qué opina de la lógica difusa?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нечёткая_логика
Renat, ¿vas a lanzar el proyecto? Si es así, entonces al menos infórmenos un poco sobre el progreso del lanzamiento :) .
Por supuesto que lo haremos, el trabajo ya ha comenzado en la parte de la infraestructura.
Lo primero que vamos a lanzar es una subversión con almacenamiento incorporado para cualquier usuario, accesible desde el editor.
Hasta aquí, una breve idea del depósito:
Para mantener la información sobre el uso de subversión para cada cuenta MQL5 añadiremos el campo de bandera"MQL5 Storage". Se puede activar desde la interfaz web o el editor del sitio web.Por defecto, hay dos grandes repositorios físicos: Proyectos para proyectos colaborativos y Personal para proyectos personales.
El almacenamiento de proyectos del usuario se asigna a /MQL5/MQL5 Projects, la carpeta Personal de Personal/renat se asigna a la raíz de /MQL5, y las carpetas compartidas de otras personas (donde el autor no es la misma persona) se asignan a /MQL5/MQL5 Shared. Los proyectos MQL5 y MQL5 Shared se muestran en el editor de código con iconos separados, y siempre están en la parte superior de la lista.
El "Puede conectarse al repositorio en línea del código MQL5 Storage cuando haga clic en estas carpetas sin registrarse. Aquí está la autorización. Si no tienes cuenta, regístrate y obtén 2 dólares de bonificación".
Si tiene autorización, pero no tiene activado el almacenamiento, aparece la ventana "Active el almacenamiento MQL5 gratuito y podrá almacenar sus datos y participar en proyectos conjuntos".
Los usuarios pueden compartir cualquiera de sus subdirectorios con otros usuarios seleccionando "Compartir esta carpeta (por ejemplo, indicadores/compartir) con este usuario (por ejemplo, rosh)".
Como resultado, el repositorio concederá a rosh acceso a la carpeta especificada /Personal/renat/indicators/share.
El usuario rosh comienza a ver los archivos de renat en su editor (después de la sincronización) en /MQL5/MQL5 Shared/renat/indicators/share.
Es interesante escuchar críticas e ideas al respecto.
Ejem, ¿estás bromeando? :)
Un usuario podría compartir cualquiera de sus subdirectorios con otro usuario diciendo "compartir esta carpeta (por ejemplo, indicadores/compartir) con este usuario (por ejemplo, rosh)".
¿Con el acceso especificado? Muy bien, entonces :) Es posible organizar un desarrollo conjunto.
Sigue habiendo un problema de seguimiento. Al menos en los proyectos comunes. Es deseable que en cada revisión pueda aprender la tarea en general, no sólo algunas palabras largas en los comentarios.
¿Piensa conectar TeamWax?
ninguna crítica hasta ahora, sólo se puede dar la bienvenida a estas posibilidades, muy buen trabajo de base para el futuro y es lo correcto. Dos manos a favor.
En cuanto a las ideas, no tienes nada en tu esquema sobre los medios de comunicación entre desarrolladores.
Hay que comunicar y discutir.... Pues no lo hagas en este foro en el caldero común. Y así ya estamos persiguiendo temas, si los temas del proyecto se unen también, pues ya está, adiós techo.
Necesitamos una sección separada del foro donde los socios no sólo podrán discutir el proyecto en un hilo (como ahora en la sección de trabajo), sino que también todos podrán ramificar la discusión de nuevas ramas. Y todo esto está disponible yukher después de unirse al proyecto.
En general, espero que el foro cuente con una nueva sección de "Proyectos", que estará al menos aproximadamente implementada como una jerarquía, con subtemas, etc.