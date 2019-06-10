"New Neural" es un proyecto de motor de red neuronal de código abierto para la plataforma MetaTrader 5. - página 100
sí, pero es interesante... puedes alejarte de las herramientas clásicas y buscar otras menos eficientes.
A eso me refiero: corté el bitcoin en bloques, en la parte superior, son 440 bloques, pero desde 2010 hasta 2015, se puede ver algo de estructura. Luego he cortado el fondo también en 440 bloques, pero desde 2010 hasta el 1.06.2019. Se ve la misma estructura, con todos los puntos de control, pero más complicada. En ambos casos el crecimiento fue de unos 120 bloques y luego una caída de 320
Aunque sólo sea para enseñar a los que no son de la red, para recuperar los datos de alguna manera... O tendrá que alimentar todos los datos de todos los mercados en todos los plazos para aprenderlo completamente. En general, los datos deben prepararse de alguna manera.O la segunda opción: tenemos que utilizar muchos algoritmos separados, con diferentes tamaños de ventanas de análisis y diversos grados de aprendizaje. Crear una población de no-ironetas que compitan entre sí, si es necesario para volverse más complejos o más simples, a medida que evolucionan y comercian.
Cualquier mercado, si no es el de Satélite, lo hará, si simplemente se reentrena a NS en una ventana deslizante utilizando los precios y nada más, sin molestarse por nada y sin inventarse ninguna biblioteca.
no conozco ninguno de ellos, pero no conozco más que un par de mercados para el comercio de pares.
Rebanada de bitcoin en bloques, arriba, son 440 bloques, pero de 2010 a 2015, se puede ver alguna estructura...
Doc se ha quemado con el bitcoin, ahora trabaja de transitario, de oficinista, no se acuerda del mercado, sólo a veces por la noche en pesadillas, despertándose con un sudor frío. La verdad sobre el bitcoin es que crecerá hasta que lo compres.