Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 243
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может быть, тогда:
Не-а, не работает. (((
Не-а, не работает. (((
Работает очень точно. Я этим пользуюсь. Можете преобразовать значение в ENUM_DAY_OF_WEEK
Работает очень точно. Я этим пользуюсь. Можете преобразовать значение в ENUM_DAY_OF_WEEK
Не-а, не работает. (((
Скобок не хватает, остаток на при делении на 7 берётся с числа, приведённого к типу uchar.
"Очень точно" не может быть. Либо всегда точно, либо не всегда. Это как селёдка второй свежести. На каком периоде проверяли? У меня не получилось.
Что значит «на каком периоде»? Функция всего лишь возвращает день недели. При каких делах тут период? Любое время ставите и получите день недели.
Поставьте дату вашего рождения и получите день недели вашего рождения.
Или вот день недели по времени свечи
Скобок не хватает, остаток на при делении на 7 берётся с числа, приведённого к типу uchar.
Всё там хватает. Я только заменил 24*60*60 по своему усмотрению.
результаты выше…
Обратите внимание с какого времени я пользуюсь этой формулой
Всё там хватает. Я только заменил 24*60*60 по своему усмотрению.
результаты выше…
Обратите внимание с какого времени я пользуюсь этой формулой
На скрине без ошибки! Внимательно посмотрите. Ошибку я указал.
Скобок не хватает, остаток на при делении на 7 берётся с числа, приведённого к типу uchar.
На скрине без ошибки! Внимательно посмотрите. Ошибку я указал.
Ну так и я тоже показал полный код функции. Повторно:
Хотя, по хорошему соглашусь с вами. Возможно и Николай писал по памяти и допустил неточность. Но говорить о том, что это не работает не совсем правильно.