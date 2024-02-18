Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 180
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
ConREASON_ACCOUNT(aunque la cuenta no cambie, sólo hay que volver a entrar), el Asesor Experto se descarga completamente y se carga una nueva copia.
Por esta razón, ExpertRemove en OnDeinit no tiene efecto en la nueva copia, ya que se refiere a la copia descargada.
Si el símbolo no está, la nueva copia se carga sin ninguna ejecución.
Y el problema era descargar una nueva copia que se cuelga, pero no se ejecuta.
La copia colgante significa que si hay un cambio a otra cuenta donde hay un símbolo, el EA se iniciará.
Buena explicación, gracias
He comprobado en ChartID() la pantalla negra del símbolo que falta... y así es - el ID es siempre el mismo, sin embargo esto es lo que ha iniciado la disputa con el admin, los eventos de OnInit()... y comprobar los indicadores _StopFlag , _UninitReason
pero el gráfico no está vinculado al símbolo.... Bien, lo que sea.
Gracias de nuevo.
Debe haber un control total.
Si los puntos de entrada no funcionan, no hay riesgo de ejecutar un EA.
Si funcionan, puedes comprobar en ellos si la cuenta ha cambiado.
No veo una pérdida de control.
Colgar una copia significa que si hay un cambio a otra cuenta donde hay un símbolo, el EA se iniciará.
En primer lugar: el EA no se iniciará porque el botón de Algotrading ya está pulsado.
En segundo lugar, la solución en este caso es absolutamente fácil.
La animación no funciona por alguna razón. Tienes que hacer clic en él.
Si los puntos de entrada no funcionan, no hay riesgo de ejecutar un EA.
Si funcionan, puedes comprobar en ellos si la cuenta ha cambiado.
No veo una pérdida de control.
Intentas convencerme de que lo que necesitaba no era realmente necesario. Este no es el caso, por desgracia.
En primer lugar: El EA no se iniciará porque el botón de Algotrading ya está presionado.
Este comportamiento depende de la configuración del terminal. Además, los EA hacen algo más que operar.
Segundo: En este caso la solución es absolutamente sencilla.
La animación no funciona por alguna razón. Tienes que hacer clic en él.
Tengo diez terminales. En la confusión de una de ellas me cambié a otra cuenta. Pasa el tiempo, miro el Terminal y veo que necesito otra cuenta - cambio a la antigua. Y completamente sin esperar que el EA se cuelgue, veo que el EA está funcionando.
Y éste es sólo uno de los escenarios.
Esto no es un deseo de un cliente independiente, sino lo que yo necesitaba.
Estás tratando de convencerme de que lo que necesitaba, no lo necesitaba realmente. Por desgracia, no es el caso.
Estoy tratando de imaginar una situación en la que podría ser útil. No puedo.
Tengo diez terminales. En la agitación de una, cambio a otra cuenta. Pasa el tiempo, miro el Terminal y veo que necesito otra cuenta - cambio a la antigua. Y completamente sin esperar que el EA se cuelgue, veo que el EA está funcionando.
Y éste es sólo uno de los escenarios.
Pregunta número 1. ¿Por qué tengo que cambiar de cuenta en el terminal en vivo?
Pregunta número 1. ¿Por qué debo volver a iniciar sesión con otra cuenta en el terminal de batalla?
Existe un terminal universal para todas las cuentas. Tiene todas las herramientas al alcance de la mano + una rápida capacidad de escribir/corregir algo en ME.
En este terminal cambio de cuenta todos los días para diferentes acciones. Por ejemplo, para los filtros, el análisis de la calidad de la ejecución delas órdenes comerciales, etc.
Si ejecuto algo y me olvido de ello, al cambiar a otra cuenta es lógico que lo descargue.
Alexey Navoykov:
Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID. В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать.
Es terriblemente incómodo introducir el número de cuenta cada vez. Por ejemplo, tengo una cuenta de diez dígitos.
No puedo imaginarme trabajar en una cuenta real de otra manera. Sobre todo si hay un montón de terminales y "turbulencias".
El lanzamiento manual de su EA al principio es una cuestión deliberada. Además, inmediatamente después del inicio mi navegador muestra un informe HTML de backtest del EA hasta el tick actual. Por lo tanto, es muy difícil equivocarse.
Pero cuando el EA ya está colgado, su lanzamiento no autorizado es indeseable. La protección descrita aquí es muy buena. Y no es necesario introducir nada adicional.
Existe un terminal universal para todas las cuentas. Tiene todas las herramientas al alcance de la mano + una rápida capacidad de escribir/corregir algo en ME.
En este terminal cambio de cuenta todos los días para diferentes acciones. Por ejemplo, para los filtros, el análisis de la calidad de la ejecución de las órdenes comerciales, etc.
Si ejecuto algo y me olvido de ello, al cambiar a otra cuenta es lógico que lo descargue.
Suelo tener 1-2 cartas en este terminal, es difícil confundirse. Pero el sentido es claro.