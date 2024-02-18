Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 178
Cuando ExpertRemove no funciona, también existe ChartClose(). No entiendo cuál es el problema. ¿Qué ocurre después de cambiar la cuenta? ¿Muestra el gráfico adicional con el Asesor Experto? ¿O sólo cambia el símbolo del gráfico actual? Tal vez, el ChartID ha cambiado, y es por eso que su solución anterior no funciona. Los ticks se manejan de todos modos, significa que tenemos que descargarlos en OnTick, si OnInit no está funcionando.
Digamos que, respondidas todas estas preguntas, ¿entonces qué? Si quieres entrar en materia, no puedes hacerlo sin probarlo en tu máquina.
Llegué a esta solución que funciona.
ZZY Se requiere para un asesor de combate.
Por favor, muestre aquí el código fuente del EA que se descarga cuando se cambia la cuenta.
El código fuente estará disponible más adelante. Comprueba primero si esta es una característica para ti.
Está funcionando. No funciona.
Estos no son registros. No quise ofenderte. Escribo esto para mí, cuando algo no funciona. Y luego me olvidé de borrarlo.Si eso no es lo que esperabas, entonces discúlpame. Querías eliminar el EA del gráfico cuando cambiaste de cuenta, el EA lo hace. No quiero saber cómo no te funciona.
Si encuentras una solución viable que no sea la que he sugerido, será interesante verla.
Querías eliminar el EA del gráfico cuando cambiaste de cuenta, el EA lo hace.
Por desgracia, no es así.
En general, llamar a ExpertRemove con REASON_ACCOUNT no tiene ningún sentido.
Si no es un principiante, debe saber que el Asesor Experto sólo funciona con un gráfico. Sin un gráfico sólo funciona el servicio. ¿Cómo funciona?
Eres totalmente incompetente en este asunto, por desgracia. Las soluciones de trabajo que se ofrecen aquí son la verdadera sutileza del trabajo y la comprensión de cómo funciona realmente.
Bueno, sí. Aquí sólo hay una persona competente.
Como opción.