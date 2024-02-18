Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 217
¿Cómo hago ahora (b3110) para poner a cero una estructura compleja?
Constructor con puesta a cero.
Y si quieres ponerte a cero en el progreso, también hay un método adicional para hacerlo:
Me gustaría un método universal, como el que en su día permitió ZeroMemory.
Considera que he cambiado - ahora compruebo el primer término para x[i].i == 0 (antes la condición era x[i].x == 0.0)
Resultado: falso
Y con ZeroMemory - verdadero.
Gracias, lo he arreglado.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Peculiaridades de mql5, consejos y trucos
mktr8591, 2021.08.12 19:43
He establecido un límite pendiente. Entonces lo cambio manualmente y por script y ORDER_TIME_SETUP cambia.
Ejemplo de lo que cambia.
Registro de ajustes.
ORDER_TIME_SETUP se modifica. ¿Bicho?
¿Y quién va a liberar el buffer en cadena? ZeroMemory es esencialmente un análogo de esto.
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/legacy/aa366920(v=vs.85)
No se llamará a ningún destructor. En consecuencia, el puntero del búfer se borrará en la cadena, mientras que el propio búfer se filtrará. El trabajo directo con la memoria es como un campo de minas: si pierdes la vigilancia, se acabó))
Este es un ejemplo de fuga en su caso:
El objeto ya no posee un puntero al buffer, sino que el propio buffer se ha "filtrado".
PS. Joder no tipos POD a cero a través de memset y ZeroMemory
No lo he probado, pero creo que el buffer de cadenas se pone a cero.
¿Por qué iba a reiniciarse?))
Es todo adulto, como debe ser)))
UPD: t1, t2 con su salida, para que el compilador no sobreoptimice el conjunto)
UPD2: pueden llamar a delete para el buffer, pero no consigo averiguar cómo hacerlo en un caso en el que la cadena está dentro de la estructura
UPD3: aunque está escrito en la ayuda, se llama para ello personalmente, por lo que debe liberar buffer, espero, que por puntero a la memoria liberada ya leer los datos.
¿Por qué iba a ponerse a cero?)
Sería bueno ver
Print(GetAddress(a.a));
Antes y después.
Sería bueno ver
Antes y después.
Como debe ser. En el primer caso la dirección de memoria, en el segundo 0
En principio, todo debería ser bastante trivial en la aplicación)