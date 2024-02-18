Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 184
Se supone que funciona. Pero no aconsejo hacerlo así).
Esto es realmente óptimo. Además, permite establecer condiciones de clasificación más complejas.
Por ejemplo:
Sí, y de todos modos no hay otras soluciones.
El objetivo del patrón es ser universal. Si pasas otra estructura en tu ejemplo que no contenga al menos un campo a,b,c, no compilará. Es decir, la función no puede trabajar con dos tipos de datos diferentes al mismo tiempo.
Vladimir Karputov, 2020.08.18 09:04
Este código no funcionaría: no se pueden comparar hamburguesas y cuadrados:
Esta condición funcionará si la orden pendiente se ejecuta parcialmente y genera una posición. Entonces una orden y una posición con el mismo ticket existirán al mismo tiempo.
Por esta razón, la siguiente construcción tiene sentido en algunas situaciones.
fxsaber, 2020.08.20 15:44
Para los que trabajan con transacciones asíncronas, será útil conocer la configuración del número máximo posible de transacciones asíncronas no procesadas en su cuenta.
Esto no es difícil de averiguar.
Ten cuidado, puedes encontrarte con un límite.
Renat dijo hace tiempo que no sólo puedes quedar atrapado en un límite, sino que también puedes quedar bloqueado por un DC
Esta condición se activará si la orden pendiente se ejecuta parcialmente y genera una posición. Entonces una orden y una posición con el mismo ticker existirán al mismo tiempo.
El siguiente código en una cuenta demode RannForex-Server puede reproducir inmediatamente esta situación ejecutando este EA.
Resultado.
Por cierto, el script muestra (no siempre la primera vez) un error en la ejecución del OrderSend sincrónico.
Después de que OrderSend se ejecute durante unas decenas/centenares de milisegundos, el precio de la orden es el antiguo, y no el que fue colocado con éxito por OrderSend.
Volviendo al tema de los billetes idénticos, podemos sacar algunas conclusiones.
Si alguien ha conseguido reproducirlo en otro servidor de comercio, por favor comparta el nombre.
Cadena de búsqueda: Oshibka 010.
¿No es un billete único? ¿Cómo puede ser esto?
¿Tanto los pedidos como los intercambios tienen entradas únicas?
¿No es un billete único? ¿Cómo puede ser eso?
La explicación es que mientras haya una orden de apertura, siempre hay una posición. Sólo que no siempre es visible: hay un volumen cero. Y este puesto tiene una entrada única. Pues bien, en una cobertura por este motivo es muy posible que haya in-triggers en la misma posición después de las correspondientes operaciones de entrada y salida.
¿Los pedidos y las ofertas tienen incluso billetes únicos?
Son únicos. Pero, por supuesto, ORDER_TICKET puede ser igual a DEAL_TICKET.