¿No hay códigos fuente en los pluses? Así puedes copiarlos y pegarlos y luego resolverlo sobre la marcha.
¿Quién puede aconsejar sobre la clasificación del rango de precios, cuál es el mejor tipo de red o algo más?
Y también sobre R y Python. Por ejemplo, ¿cómo probar una red neuronal? Envíe un presupuesto y reciba los pesos de la red. ¿O utiliza un script para hacer la conexión?
Si lo haces a través de una carpeta, la optimización debe llevar mucho tiempo.
Sí, pero yo no lo he encontrado.
pero me encontré conhttp://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4.
pruebe con
Sí, no está dibujando correctamente... código antiguo, aparentemente.
Sólo después de repasar todas las teorías y clips llegué a la conclusión de que una misma cosa, como un verso memorizado, se está diciendo como loros.
Exactamente. Cientos de artículos en Internet sobre Arima, y en todas partes - "encontrar autocorrelación y autoregresión", a continuación, una docena de imágenes, e inmediatamente la respuesta con tres parámetros sin ninguna explicación. En el 10% de los artículos pueden incluso mencionar que hay estacionalidad.
Tomé una foto del siguiente hilo, vitalmente -
Querido maestro, eres un mago maravilloso. Entiendo que Maximka, que está drogada, no entiende
los significados de los mensajes, a menudo perdiendo el hilo... ¡pero tú! Misha, no he sugerido nada, sólo he preguntado
Su Majestad para mostrarme un par de fotos, ¡eso es todo!)) hilarante...
No lo hice yo mismo, por encima de los chicos de post publicado una imagen en mis datos utilizando su método. Más o menos...
Bueno, acostumbrado a enfocar las cosas con seriedad) Por eso quiero entender cómo funcionan las cosas. Estoy harto de teorías, de todas formas no las entiendo mucho, están todas en una "lengua de pájaro". Probablemente lo hacen a propósito, para que nadie entienda nada. Así que no preguntan cómo hacerlo en la práctica, porque ellos mismos no lo saben.
Bueno, en muchos aspectos tienes razón. La teoría es tan diferente de la práctica como el 0 es diferente del 100. Es decir, es diametralmente opuesto. Una vez que has aprendido la teoría y pasas a la práctica, empiezas a preguntarte cuán grande es la diferencia.
Soy un profesional. Mi tarea es ganar dinero en el mercado, y no demostrar que un enfoque u otro es correcto. O para demostrarme a mí mismo que este método es el mejor para mí. Aceptaré cualquier método que aporte beneficios. Porque mi tarea es GANAR dinero, y no girar eternamente en red, andamios, mpeli, etc., estando convencido y decepcionado de estos o aquellos métodos.
Márcate un objetivo para empezar a ganar y empieza a ganar dinero únicamente con ello....
Cuando escribí la primera versión del robot me sorprendió mucho porque se saltan las operaciones, etc., si lo comparas con la última versión la diferencia es significativa. Y tfu,tfu,tfu ahora parece que hace todos los oficios que la IA le exige. Así que mi consejo es que pases de la investigación teórica al trading práctico con un depósito mínimo y un riesgo mínimo pero con dinero real y entenderás lo diferente que es la parte teórica del estudio del trading práctico....
P.D. Los logros, en teoría, no te darán dinero. Sólo el comercio práctico y sólo eso...
Bueno, eso es todo... pensamientos en voz alta... inspirado por....