Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 774
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¡YOOOOOOOOOOOOOOO! Así que nadie me dijo cómo calcular la Probabilidad y el AIC. Pero, lo hice y el cálculo es el mismo que el de R.
¿Hay un 3.4.3 en Microsoft?
Para LIME, gracias.
Lo hay. Pero mi MRO no quiere instalarse después de instalar CUDA y cuDNN. No he encontrado la razón. Por lo tanto, estoy usando K 3.4.3 limpia, aunque la 3.4.4 ya ha sido liberada.
¿El sitio ha estado colgado durante la última media hora?
Compruébalo. Pero después de instalar CUDA y cuDNN MRO no quiero instalar. No he encontrado la razón. Por eso utilizo la K 3.4.3 pura, aunque la 3.4.4 ya ha sido lanzada.
¿El sitio ha estado colgado durante la última media hora?
Utilicé la versión 3.4.4. DALEX también está disponible, empezaré con ella, parece ser más simple que LIME.
Tengo una fuente de noticias que viene deR-bloggers. Hoy ha llegado un anuncio de DALEX, un paquete sobre selección de importancia variable. Traté de instalarlo - no se instalará para mi R 3.4.2.
Sin embargo, me gustó mucho la idea.
Por lo general, la importancia de la variable es la importancia en el sentido de la frecuencia con la que se utilizó el predictor en el ajuste del modelo.
Pero DALEX utiliza una idea diferente: la importancia del predictor se refiere al impacto de ese predictor en el éxito de la predicción . El propio modelo se trata como una caja negra
He intentado recordar todos los paquetes que he utilizado y no recuerdo ningún paquete con la misma idea: el impacto de la predicción.
¿Alguien puede darme una pista?
Interesante tema a. Yo mismo uso vtraet y estoy contento con él, pero no hay límite para hacer más. Me gustaría intentar ejecutar Dalex en mis datos, pero no sé cómo hacerlo. Tal vez alguien pueda ayudar... Sólo para empezar...
"Host-Barine". Se retira la oferta. Y dejar de ser amigos ya...
.... Quiero intentar ejecutar Dalex con mis datos, pero no sé cómo hacerlo. Tal vez alguien pueda ayudar... Al menos, hazme empezar...
No he podido usarlo durante una hora...
No pude usarlo durante una hora...
Algún tipo de complicación????
"Host-Barine". Oferta retirada. Y dejar de ser amigos ya...
Lo que tú digas, Arlequín. Ya he cortado los lazos de amistad con Maxim, pero sólo hasta que se disculpe en verso..... ¡¡¡¡APLICADO!!!!
Consulte ....
Consulte ....