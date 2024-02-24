Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 774

¡YOOOOOOOOOOOOOOO! Así que nadie me dijo cómo calcular la Probabilidad y el AIC. Pero, lo hice y el cálculo es el mismo que el de R.

 
SanSanych Fomenko:

¿Hay un 3.4.3 en Microsoft?

Para LIME, gracias.

Lo hay. Pero mi MRO no quiere instalarse después de instalar CUDA y cuDNN. No he encontrado la razón. Por lo tanto, estoy usando K 3.4.3 limpia, aunque la 3.4.4 ya ha sido liberada.

¿El sitio ha estado colgado durante la última media hora?

 
Vladimir Perervenko:

Utilicé la versión 3.4.4. DALEX también está disponible, empezaré con ella, parece ser más simple que LIME.

 
SanSanych Fomenko:

Tengo una fuente de noticias que viene deR-bloggers. Hoy ha llegado un anuncio de DALEX, un paquete sobre selección de importancia variable. Traté de instalarlo - no se instalará para mi R 3.4.2.

Sin embargo, me gustó mucho la idea.

Por lo general, la importancia de la variable es la importancia en el sentido de la frecuencia con la que se utilizó el predictor en el ajuste del modelo.

Pero DALEX utiliza una idea diferente: la importancia del predictor se refiere al impacto de ese predictor en el éxito de la predicción . El propio modelo se trata como una caja negra

He intentado recordar todos los paquetes que he utilizado y no recuerdo ningún paquete con la misma idea: el impacto de la predicción.

¿Alguien puede darme una pista?

Interesante tema a. Yo mismo uso vtraet y estoy contento con él, pero no hay límite para hacer más. Me gustaría intentar ejecutar Dalex en mis datos, pero no sé cómo hacerlo. Tal vez alguien pueda ayudar... Sólo para empezar...

 
Maxim Dmitrievsky:
Mihail Marchukajtes:

"Host-Barine". Se retira la oferta. Y dejar de ser amigos ya...

 
Mihail Marchukajtes:

.... Quiero intentar ejecutar Dalex con mis datos, pero no sé cómo hacerlo. Tal vez alguien pueda ayudar... Al menos, hazme empezar...

No he podido usarlo durante una hora...

 
SanSanych Fomenko:

Algún tipo de complicación????

 
Vizard_:

Lo que tú digas, Arlequín. Ya he cortado los lazos de amistad con Maxim, pero sólo hasta que se disculpe en verso..... ¡¡¡¡APLICADO!!!!

 

Consulte ....


 
Mihail Marchukajtes:

Shalom,

¿Es aquí donde se drena el depósito?
