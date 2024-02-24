Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 777

Quiero, quiero... MMMM recluta inversores por un millón de dólares....... :-)
 
Decidí bombardear a las masas y, para mi suerte, la señal está perdiendo :-( y bastante. Siempre me pasa lo mismo, justo cuando estoy a punto de hacerme rico, eres tú el que lo consigue :-(. Con la esperanza de que en Asia nos recuperemos un poco...
 
¿Alguien sabe por casualidad qué tipo de bastardo está tirando de la UE y su como down???? Así que... sólo preguntaba...
 
¿Alguien sabe por casualidad qué tipo de bastardo está tirando de la UE y su como down???? Así que... sólo preguntaba...

el voladizo de riesgo de alguien o más bien la red

Ningún pavo, NS, etc. podrá mostrar esto y desentrañar/entrenar/preparar/etc.

 
¿Alguien sabe por casualidad qué tipo de bastardo está tirando de la UE y su como down???? Así que... Sólo estoy preguntando...

Perdóname, por el amor de Dios, soy un tonto))) No acabo de decir "Ícaro"))

 
el riesgo de alguien se sale de lo normal.

es decir, no sé si tienen razón o no, pero son de verdad.

Llamo a un error cuando el TS obtiene un punto negativo. Normalmente, en un TS normal, los puntos negativos no deberían ser grandes, pero aquí... BUTCH :-(

 
Sí... cuenta la desviación estándar del delta acumulativo

¿Está seguro? A juzgar por el código, se calcula el MA del delta acumulado (cientos ... miles de unidades) y se encuentra la diferencia con el precio (1,41 ... 1,42).
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); donde dMovingAverage es el MA del delta acumulado

El precio tiene un efecto insignificante en el resultado. Creo que el MA de delta acumulado es suficiente. O simplemente el delta acumulativo.

 
Yo llamo a un error cuando un TC obtiene un negativo. Normalmente, en un TC normal, las desventajas no deberían ser grandes, pero aquí... BLEEP :-(

así que sólo quiero

simplemente se convierten en muchos, es decir, más

 
El riesgo de alguien se sale de lo normal.

ningún pavo, ninguna NS, etc. podrá mostrarlo

Mi ST funcionó así:


 
elibrarius:
¿Estás seguro?... A juzgar por el código se calcula la MA del delta acumulado (cientos ... miles de unidades) y se encuentra la diferencia con el precio (1,41 ... 1,42).
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); donde dMovingAverage es el MA del delta acumulado

El precio tiene un efecto insignificante en el resultado. Creo que el delta acumulado de MA es suficiente para usarlo. O simplemente un delta acumulado.

O bien restar el MA del delta acumulado del propio delta acumulado.
Entonces la desviación será

