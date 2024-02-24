Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 777
¿Alguien sabe por casualidad qué tipo de bastardo está tirando de la UE y su como down???? Así que... sólo preguntaba...
el voladizo de riesgo de alguien o más bien la red
Ningún pavo, NS, etc. podrá mostrar esto y desentrañar/entrenar/preparar/etc.
Perdóname, por el amor de Dios, soy un tonto))) No acabo de decir "Ícaro"))
es decir, no sé si tienen razón o no, pero son de verdad.
Llamo a un error cuando el TS obtiene un punto negativo. Normalmente, en un TS normal, los puntos negativos no deberían ser grandes, pero aquí... BUTCH :-(
Sí... cuenta la desviación estándar del delta acumulativo
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); donde dMovingAverage es el MA del delta acumulado
El precio tiene un efecto insignificante en el resultado. Creo que el MA de delta acumulado es suficiente. O simplemente el delta acumulativo.
Yo llamo a un error cuando un TC obtiene un negativo. Normalmente, en un TC normal, las desventajas no deberían ser grandes, pero aquí... BLEEP :-(
así que sólo quiero
simplemente se convierten en muchos, es decir, más
ningún pavo, ninguna NS, etc. podrá mostrarlo
Mi ST funcionó así:
¿Estás seguro?... A juzgar por el código se calcula la MA del delta acumulado (cientos ... miles de unidades) y se encuentra la diferencia con el precio (1,41 ... 1,42).
O bien restar el MA del delta acumulado del propio delta acumulado.
Entonces la desviación será