Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 764
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
A las pruebas.... entremos en la lucha.... veremos allí....
no, sobrevivo en el mercado únicamente reduciendo los riesgos (el objetivo principal es no perder)
no tengo la oportunidad de comerciar sin pruebas adecuadas
No, sobrevivo en el mercado únicamente reduciendo cualquier riesgo (el objetivo principal es no perder)
No tengo la opción de ejecutar sin pruebas adecuadas.
Comprobar en un pequeño real es la prueba más fiable, tanto la estrategia como el Asesor Experto que la ejecuta. Confía en nosotros, habrá más preguntas. Sólo por la ejecución de la orden...
La prueba más fiable, tanto de la estrategia como del EA que la ejecuta, es comprobarla en una pequeña cuenta real. Créeme, habrá más preguntas... Sólo ordena la ejecución...
Me comí mi perro en la ejecución de la orden, no es gran cosa.
el probador ya tiene todo incorporado
Se está arrastrando, pero está probando muy lentamente
Pero he rastreado visualmente la influencia de varios picos en el conjunto de datos, que afectaron negativamente a las operaciones durante 1000 barras.
Y hay muchas maneras de mejorar el sistema, si sólo tuviera tiempo
Se está arrastrando, pero está probando muy lentamente
Pero he rastreado visualmente la influencia de varios picos en el conjunto de datos, que afectaron negativamente a las operaciones durante 1000 barras.
Y hay un montón de variantes para cambiar el sistema, si sólo tuviera tiempo
Esto es demasiada reducción, tanto en tiempo como en valor... IMHO... empieza a trabajar con él, tienes que empezar después de una buena reducción...
Esto es demasiada reducción, tanto en tiempo como en valor... IMHO... Debería empezar a trabajar con él justo después de una buena reducción...
Ya he analizado los resultados iniciales de mis pruebas y he decidido probarlo, así que no me rendiría.
¡¡¡¡Eso es lo que se llama forex...PA!!!!
Al igual que usted fue tras él a propósito. Creadores de mercado ¡¡¡PIDs!!!
Ya me habría recuperado, pero no... Deberían haberse comido mis paradas. ¡¡¡¡P...R...s...s!!!!
¡¡¡¡Eso es lo que se llama forex...PA!!!!
Al igual que tú fuiste tras él a propósito. Creadores de mercado ¡¡¡PIDs!!!
Ya me habría recuperado, pero no... Deberían haberse comido mis paradas. ¡¡¡¡F...R...s!!!!
Sin las paradas, hay que jugar. Vete al infierno.
¡¡¡¡Eso es lo que se llama forex...PA!!!!
Al igual que usted fue tras él a propósito. Creadores de mercado ¡¡¡PIDs!!!
Ya me habría recuperado, pero no... Deberían haberse comido mis paradas. ¡¡¡¡Malditos maricones!!!!
La libra es muy rebotada. Los británicos saben cómo ganar dinero.
Desgraciadamente para los operadores ordinarios ven dónde están la mayoría de los stops, por lo que ganan dinero con eso.
La libra, en general, es muy movida. Los británicos saben cómo ganar dinero.
Hay mucho que los británicos pueden hacer, y mucho que no pueden hacer ellos mismos.
Por ejemplo el famoso Soros que supuestamente hizo caer la libra. No fue Soros quien hizo caer la libra, fue Soros quien fue elegido como chivo expiatorio. En ese momento, el Banco de Inglaterra necesitaba una intervención, pero no podía hacerlo directamente -¡es el británico! y así socavar su credibilidad, así que la intervención se llevó a cabo, pero se culpó a Soros. La libra es así.