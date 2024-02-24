Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 778
Mi TC funcionó así:
Eso está bien.
Pero ¿merece la pena vender en una tendencia alcista, por ejemplo?
Su TS carece del más simple indicador de tendencia (al menos dos puntos de MA en el período MN1) para omitir operaciones innecesarias (arriesgadas).
Alexander, hace tiempo que entendí que tu TS compra en un pullback y vende en un rebote.
No tiene el indicador de seguimiento de tendencia más sencillo en su ST para saltarse operaciones innecesarias (arriesgadas).
Fíjate en la precisión y la puntualidad de las entradas y salidas, Rena. Me da mucho miedo. La brujería... Por cierto, ¿dónde está Wizard? Hacía mucho tiempo que no teníamos una matraca y un traqueteo... Toda esa disputa. Así es como la magia puede escaparse. ¿No?
El trato es genial, estará en el lado positivo pase lo que pase.Dale tiempo para que se "acostumbre al entorno".
Me lo han enseñado hoy. Los tipos normales lo intentan en silencio. Los mendigos se quejan. Es cansino.
Dale a Doc las fórmulas de transformación, con ejemplos. Que saque 10 años de garrapatas. Probarlos durante tres o cinco años...
Sí, él y yo hemos estado trabajando juntos en privado. Es un genio.
Te daré mis cinco centavos. Retroalimentación de la línea azul. Sí, SÍ, hoy he entrenado en exceso...
Todo bien, pero la última señal fue un poco decepcionante :-(
O bien restar del propio delta acumulado el MA del delta acumulado.
Entonces habrá una desviación.
Estás diciendo la verdad... Gracias, tenía la sensación de que había un error, ahora es otra cosa...
se siente así.
simplemente habrá muchos, es decir, más
De hecho, esta es una de las señales de que la ST es adecuada para el mercado...
Creo que cualquier movimiento de mercado debe tener una premisa. No hay ningún movimiento de mercado sin fundamento. Incluso los pisos deben basarse en la condición previa.
Así pues, nuestra tarea consiste en evaluar correctamente estos requisitos previos antes de iniciar el movimiento.... IMHO naturalmente....
Una de las opciones es evaluar el mercado en los momentos de la señal CONTROL de las estrategias de tendencia. Si se trata de una inversión real o de una falsa ....
Te contaré una historia que me ocurrió hace mucho tiempo.
Fui a la estación de transfusión de sangre por primera vez y me asusté mucho y me pusieron en el sofá. Así que una enfermera le dice a la otra. Mira cuál es su apellido (el único en el país, por cierto) no es ruso, no es ruso....
Y estoy allí tumbado, y me digo: "Todavía está rojo".
Toda la sala y los donantes y las enfermeras se reían......