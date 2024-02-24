Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 442
Cualquiera puede mostrar los datos de los probadores. Ponlo en real o en demo.
O bien no se observa el comportamiento de la estrategia en tiempo real, sino que se hace una prueba de medio año a un año... O bien, no esperar al tiempo real y ver cómo se comporta la estrategia en tiempo real, sino hacer una prueba de avance durante seis meses o un año. En tiempo real es demasiado esperar para evaluar el rendimiento de un EA.
No es un buen día hoy.... Si TC está realmente mal, lo está haciendo a lo grande. Algún tipo de pago por las devoluciones extra. Pero no me gustaría empezar con esta zona en particular :-(
O bien, esa es la respuesta, que el TS ha dejado de funcionar, haz otro. PERO durante una semana seguiré viendo..... O bien se trata de un contratiempo temporal que se amortizará con creces en el futuro. Lo importante es lo que pasa después, ¿no? :-)
Has escrito que operas con límites, probablemente sea un canalizador, mientras que los canalizadores son como la venta de opciones, como una subida estable por semanas y luego ¡bam! y en un par de horas todo se va por el retrete.
Has escrito que operas con limitadores, es decir, probablemente sea un canalizador, pero los canalizadores son como la venta de opciones, como el crecimiento estable en pequeños incrementos por semanas, y luego ¡pum! y en un par de horas todo se va por el retrete, es lo mismo en el probador, con cero expectativas de beneficio.
Muy bien, muy bien, un error lleva a una pérdida, puse el nivel de stop loss en 40 pips. Especialmente las dos señales decisivas llegaron en la clase "No sé" y el error..... Muy bien, ya se nos ocurrirá algo.
Tengo una pregunta para los Asesores Expertos. ¿Cuál es la forma correcta de tomar los datos del marco temporal inferior? ¿Cuánto en MT4 es esto adecuado????
No te entiendo.
¿Por qué has hecho algún tipo de orden pendiente en la inteligencia artificial?
Si está pendiente, entonces no es un bot muy inteligente)))
http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ
He intentado leer un libro sobre aprendizaje automático, ni siquiera para dominarlo, sino simplemente para empezar a leerlo. No he podido, es muy, muy complicado y me doy cuenta de que probablemente me llevaría toda una vida estudiar el tema realmente bien.
¡Waw! El 90% de precisión es impresionante.
con las pausas, todo es una mierda. ¿Y considera que esto es IA?
He intentado leer un libro sobre aprendizaje automático, ni siquiera para dominarlo, sino simplemente para empezar a leerlo; no he podido, era muy complicado y me doy cuenta de que probablemente tardaría toda una vida en estudiar el tema realmente bien.