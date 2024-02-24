Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 440
o más exactamente, he recibido pruebas de que el mercado es eficiente Al menos con los datos y métodos de MO disponibles para las masas.
PS: "eficiencia" - imprevisibilidad, donde el precio tiene en cuenta toda la información.
Pensaba que los últimos partidarios de un mercado eficiente habían muerto en 2008, pero no, siguen vivos.....
No es eficiente por las leyes de la física/química/biología sino porque hay jugadores que lo tienen todo mejor, capital, educación, personal, tecnología, datos, algoritmos, etc. Para ellos el mercado NO es eficiente, pero lo hacen eficiente, a nosotros no nos queda casi nada.
pero lo hacen efectivo, no nos queda mucho por hacer.
nos queda convertirnos en ellos, aprender y evolucionar... y lo más importante, tener absolutamente claro en nuestros sistemas quién se lleva el dinero de quién y por qué no de ti...
ningún libro enseña que
El mercado NO está formado por los jugadores. Los jugadores son las ondas de un océano embravecido. En la calma puedes ver las ondas, en la tormenta no.
El mercado está condicionado por la economía y la política. Refleja (debe reflejar) los procesos reales por los que surgen los bienes y servicios. Como se trata de una economía de mercado, la sobreproducción, la recesión, la crisis son parte de ella...
Hay que considerar este mercado como una realidad objetiva y tratar de simularlo con la mayor precisión posible, por ejemplo con GARCH, o buscando mecánicamente patrones, o ambas cosas. Si consigues crear un modelo adecuado, entonces quita el dinero a los que no pueden, comete errores.
En los modelos de clasificación se consigue escoger predictores que son relevantes para la variable objetivo, de nuevo el mismo resultado - con dinero.
PS.
Los patrones también pueden buscarse mediante métodos de análisis técnico. Algunos parecen tener éxito, pero parece más bien que lo adivinan por los posos del café. Pero a cada uno lo suyo...
tenemos que convertirnos en ellos, aprender y desarrollarnos... y lo más importante, entender con absoluta claridad en sus sistemas quién está recibiendo dinero de quién y por qué no de usted...
Es cierto, pero es un camino muy largo y espinoso, muchos desistirán y se convertirán en cargadores y vigilantes, y algunos no soportarán el derrumbe de sus esperanzas. Pero es un camino interesante, no como el plancton de la oficina...
GARCH es el mismo MO(ISC) para predecir la varianza, los fics son los cuadrados de los precios y la varianza pasada, GARCH es un buen fic para la construcción posterior, los datos macroeconómicos y de noticias no se utilizan.
Y lo "principal" es el acceso a los datos superrápidos y las "propinas " de la cúpula, que son muy caras y, en general, van en contra de la ley.
Estoy completamente de acuerdo...
Deseo que todos encuentren lo que buscan y que no se rindan justo antes de la meta sin ver que ya están a la vuelta de la esquina...
Si, es cierto, solo se necesita un bonito sueño para ser feliz, físicamente la calidad de vida de un ingreso de 2k/mes, no es muy diferente a la de alguien que tiene 1M de dólares al mes, me refiero a la comodidad real del cuerpo, probablemente en cuanto a la salud, viven mejor en los pueblos, en la autosuficiencia, o algunos deportistas obsesionados con su cuerpo y la alimentación sana.
Pero psicológicamente, por supuesto, este no es el límite de nuestras aspiraciones, en nuestros sueños somos multimillonarios, con nuestras islas, aviones, supermodelos como novias y amigos, presidentes y oligarcas. Pero se trata de patrones motivacionales creados por la cultura, la educación, la propaganda de los medios de comunicación, etc. Son programas, no software, sueños, no necesidades del cuerpo. También se auto, y tal vez más, felices son los creyentes, los verdaderos creyentes, que perciben cualquier tormento como una dicha, porque sin duda después habrá "paraíso eterno" y no importa si es así o no, son FELICES AHORA, a pesar de las molestias físicas, el objetivo está logrado, este tormento es como un deporte.
¡Es lo mismo que ocurre con el forex y la bolsa, pocos nos convertiremos en un dolo, pero muchos han comprado una opción billonaria y son felices AQUÍ Y AHORA, la prima se paga inmediatamente porque estamos seguros de que el mercado puede ser batido si sólo uno en el mundo GANA (¿y cómo estoy peor??), y por lo tanto HAY ELDORADO! Y ni siquiera la muerte lo desmentirá, ¡suerte en la próxima vida, como mínimo!)
Eso es romántico e inspirador, pero por lo general un hombre tiene una familia, una esposa, hijos, padres y el deber de mantenerlos, por desgracia, confiar en la próxima vida no es aceptable, tienes que tomar algo de esta de forma estable, o renunciar a continuar la familia por un sueño, que en mi opinión es un precio demasiado alto.
Es romántico e inspirador, pero un hombre suele tener una familia, una esposa, hijos, padres y el deber de mantenerlos, por desgracia, esperar otra vida no es aceptable, hay que tomar algo de esta de forma estable, o renunciar a la procreación por un sueño, lo que en mi opinión es un precio demasiado alto.