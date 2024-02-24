Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 435
¿Y en base a qué principio hacen una predicción las NS simples (MLP simples)?
Me parece en la correlación habitual - porque el peso de las conexiones entre las neuronas crece con el número de repeticiones de la señal a lo largo de esta línea cuando la respuesta de la NS coincide, si la línea estaba en + o en - se mantiene alrededor de 0 - y esto es esencialmente un simple promedio. A continuación, utilizando estas ponderaciones, encontramos la similitud de la combinación de entrada de los predictores con la media del periodo de entrenamiento.
Aproxima los iones f
Si entiendo lo que quieres decir, tamizo todos los adyacentes durante 20 barras después de la variante que he encontrado.
No, es más bien encontrar un patrón, dividirlo en partes y luego ver cómo esas partes funcionaron como predicciones, y luego correr a través de todas las partes y ver el error promedio... casi como una red neuronal
O bien, buscar varios patrones consecutivos y luego ver cómo funcionaron todos estos patrones, si el error medio es bajo entonces podemos confiar en la siguiente predicción
Así que habrá un factor de interacción de un patrón con otro, por lo que analizamos algo así como el contexto, es decir, en qué posiciones se encuentran estos patrones unos respecto a otros, en teoría esto debería mejorar la calidad de la predicción. Por otro lado como separo estos patrones, se pueden representar como uno solo si la correlación con el gráfico actual es buena...
Esto es lo que he estado haciendo, puede ser útil, con las pendientes de regresión... lo ejecutas en el visualizador y te muestra la predicción. El gráfico rojo muestra el gráfico real, el verde muestra el ángulo de inclinación cambiado por el que se encontró el patrón y luego la previsión se desplaza al rojo.
La precisión de la previsión puede ser menor y el tope de escala también, de lo contrario las cotizaciones pueden no ser suficientes. Construye un montón de plazos con un multiplicador.
A veces predice muy bien, otras veces lo hace de forma irremediable).
interesante de ver, pero #include <MT4Orders.mqh> falta, y si se comenta, entonces ScaleInvarianceMultiTF (EURUSD,M1) matriz está fuera de rango en 'ScaleInvarianceMultiTF.mq5' (79,55)
Fuera de rango - no hay suficiente historial de cotizaciones, ponga el ajuste del tope de escala más bajo, 50 por ejemplo.
Es decir, si tomas un patrón de 100 barras en los minutos, entonces para construir todos los marcos temporales sintéticos necesitará 100*50 barras de historia, y allí necesitará 100*1440 :)
¿Busca la mejor variante o hace una media entre varias? Aparentemente encuentra el 1 mejor. Creo que debería buscar una predicción media para 10 o incluso 100 variantes (el número exacto debería determinarlo el optimizador).