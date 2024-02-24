Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3202
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No necesito uno. Lo que necesito es un Trademeister que cuestione cada uno de tus pensamientos.
En una lira en constante caída.... Sí - usted puede dar ejemplos de éxito MO. Sabiendo de tal super tendencia que será 2020m - y sin MO x3 se habría hecho.
La imagen es un gran ejemplo de acumulación/distribución en los mercados...
Toda la población turca acaparó la lira y alguien la distribuyó. Robando a todo un país como hicimos en los 90.
Los volúmenes son volúmenes de tick, es decir, dentro de un centro de corretaje. El gráfico está tomado de la demo de Metaquot. Una fuerte caída de los volúmenes en 2020 probablemente indica que antes de 2020 los datos se tomaron de una fuente, después - de otra.
:) puedes poner un canal y listo
Toda la población turca acaparó la lira y alguien la distribuyó. Robando a todo el país como hicimos en los 90.
Los volúmenes son volúmenes de tick, es decir, dentro de un centro de corretaje. El gráfico está tomado de la demo de Metaquot. Una fuerte caída en los volúmenes en 2020 probablemente dice que antes de 2020 los datos fueron tomados de una fuente, después - de otro.
Moshka superó a la estrategia "Comprar y mantener
No es tan buena en el terminal, al parecer el diferencial suele picar. También puede haber problemas de liquidez en los DC.
Moshka ha superado
Pongamos en marcha la señal.
Empieza ya con la señal.
No me importan tus señales.
¿Por qué las nuestras? Las tuyas.
¿Por qué la nuestra? La tuya.