СанСаныч Фоменко #:

No necesito uno. Lo que necesito es un Trademeister que cuestione cada uno de tus pensamientos.

Bueno, usted no ha tenido ningún pensamiento en absoluto, por lo que es una opción de dos males.
Forester #:
En una lira en constante caída.... Sí - usted puede dar ejemplos de éxito MO. Sabiendo de tal super tendencia que será 2020m - y sin MO x3 se habría hecho.
Gran manera de probar su MOs
 
mytarmailS #:
La imagen es un gran ejemplo de acumulación/distribución en los mercados...

Observando el volumen

Toda la población turca acaparó la lira y alguien la distribuyó. Robando a todo un país como hicimos en los 90.

Los volúmenes son volúmenes de tick, es decir, dentro de un centro de corretaje. El gráfico está tomado de la demo de Metaquot. Una fuerte caída de los volúmenes en 2020 probablemente indica que antes de 2020 los datos se tomaron de una fuente, después - de otra.


:) puedes poner un canal y listo


 
Forester #:

Toda la población turca acaparó la lira y alguien la distribuyó. Robando a todo el país como hicimos en los 90.

Ah, bueno, si se basa en ticks, entonces mi post no es correcto
Moshka superó a la estrategia "Comprar y mantener

No es tan buena en el terminal, al parecer el diferencial suele picar. También puede haber problemas de liquidez en los DC.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Moshka ha superado

Pongamos en marcha la señal.

mytarmailS #:

Empieza ya con la señal.

No necesito tus señales.
 
Maxim Dmitrievsky #:
No me importan tus señales.

¿Por qué las nuestras? Las tuyas.

mytarmailS #:

¿Por qué la nuestra? La tuya.

Has estado sobrecalentando demasiado últimamente, tú y Sanych, tómense unas vacaciones.
