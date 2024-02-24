Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3199
No veo la contradicción.
La serie temporal aquí es una forma de describir el cambio de precio en la dinámica, y los acontecimientos son el factor que influye en el cambio de precio.
En mi entendimiento - el mercado en la forma de la SB se mueve de evento a evento, y el evento es como la aplicación de fuerza a un objeto - establece la velocidad y el vector del movimiento posterior en forma de fuerza que influye en el precio.
Los segmentos cuánticos describen los puntos probables de desencadenamiento de la manifestación del evento.
por Dios )
por el amor de Dios).
Sí, cada uno a lo suyo....
Pero, ¿has evaluado la SB desde el punto de vista del componente de tendencia? Por ejemplo, se puede calcular el número de tendencias de distinta duración, la estabilidad de las tendencias tras la corrección para reanudar el movimiento a lo largo del vector de la tendencia actual. Es posible estimar la frecuencia y el tamaño de los valores atípicos en el intervalo del precio medio con una ventana de 100. También se puede observar el tiempo de duración de la tendencia, estimar la estacionalidad....
.
Ayer decidí operar para deshacer, y hoy quiero contar un poco sobre - niveles y sobre eventos... usando el ejemplo de ayer.
Digamos que sabemos identificar los niveles PD/SP de esos grupos de órdenes grandes.
Yo lo veo así.
Un montón de posiciones fuertes de compra detienen el precio y éste cambia de dirección...
Digamos que sabemos identificar a este gran jugador y sus niveles...
escenario 1.
el precio se detuvo y la tendencia se invirtió.
Mi acción es entrar desde el nivel.
Escenario 2 (el precio se aplanó cerca del punto de entrada).
Un jugador importante cierra la posición en medio de la incertidumbre, esta flotación alrededor de la posición de un jugador importante es una señal de esto para mí, o simplemente me equivoqué de nivel.
Mi acción es tomar un stop loss
No voy a ilustrar )
escenario 3 (el precio rompe bruscamente el nivel de un jugador importante)
Preguntas
1 - ¿Consiguió el gran jugador cerrar su posición?
La respuesta es no, no tuvo oportunidad de cerrar la posición debido a la fuerte caída, la posición es grande. ¿Por qué es grande? Porque el precio se detuvo antes formando un nivel.
2 - ¿Qué hará el jugador grande cuando el precio vuelva a su nivel?
La respuesta es que cerrará su posición al mismo precio al que entró, el precio bajará por la embestida de sus órdenes de venta. Órdenes de venta porque está cerrando su compra.
Escenario 3+ (el precio vuelve al nivel de compra)
Mi acción es vender desde el nivel de compra de los grandes.
===============================================================
Ilustro de una vez prácticamente todos los escenarios excepto 2
1) escenario 1 (entrada desde el nivel) compro primero.
2) se anula y pasa al escenario 3 (ruptura fuerte) tomo un stop.
3) escenarios 3+ cierre de compras de grandes jugadores entro a vender.
4) vuelve a aparecer el escenario 1, cierro la venta y tomo una compra.
===============================================================
Ilustro de una vez prácticamente todos los escenarios excepto 2.
La magia está prohibida fuera de Hogwarts.
Entra punto por punto.
Mis NS buscan patrones de repetición de cualquier tipo entre comillas, no hacen nada más.
Así que en SB es sólo una ilusión - los patrones son aleatorios, al igual que los segmentos cuánticos...
Sí
Entonces, ¿qué sentido tiene quemar la extricación?
