Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3206
Yo también prefiero el zigzag a las velas, pero hay un problema de ambigüedad con él, porque hay una dependencia del patrón resultante del parámetro del zigzag. Por ejemplo, en la primera figura, un zigzag más pequeño puede o no dibujar dos máximos en lugar de un #2, porque hay dos velas y cualquier cosa puede estar dentro de ellas.
Por supuesto, se puede ver claramente a ojo qué paso del zigzag se debe dar en cada caso concreto de aplicación del patrón, pero es casi imposible formalizar esta visión en forma de algoritmo.
Pues sí, existe ese problema con ZZ.
Cuando yo operaba, no usaba nada más que el indicador de volumen, y ahora tengo que adaptar los indicadores, porque no puedo escribir en el código como "¡¡¡bueno, mira esto!!!".
Creo que ZZ sobre fractales verdaderos (si no recuerdo mal el nombre) sería lo más conveniente, pero lo que está en el kodobase funciona con errores.
Intenté arreglarlo yo mismo, casi funcionó, pero aun así en barras supergrandes, cuando el fractal está tanto por encima como por debajo, resulta ser una chorrada.
(1) La simbología se me ocurrió a mí, no está en ningún lenguaje, sólo es una cadena que lleva información.
(2) la información sobre los precios de las velas se pierde, todo se simplifica.
1. Gracias.
2. Entonces, si todo se simplifica, eso es bueno. ¿O estoy malinterpretando algo?
¿Por qué necesitamos información sobre los precios de las velas si
La tarea principal es determinar la dirección del movimiento de los precios en línea. Cuanto más simple sea, mejor.
Un nivel es un precio en torno al cual y dentro del cual se producen acontecimientos importantes (ruptura, quiebra, etc.).
No sólo es importante que se produzcan acontecimientos importantes en torno al nivel, sino también los patrones de los propios acontecimientos (es decir, no sólo es importante que se haya roto el nivel, sino también cómo se rompió exactamente... o rebotó).
Un ejemplo de descripción de uno de tantos niveles.
El círculo azul indica el lugar donde se activó la regla, después del círculo los datos no están disponibles para el algoritmo.
Todo esto es un mismo nivel, que se describe mediante esta regla
¿Hay alguna posibilidad de describir este evento no lineal mediante la introducción de las últimas 5 velas????
¿Existe alguna posibilidad de encontrar estos niveles comparándolos por alguna métrica, digamos a través de la distancia euclidiana????
Por supuesto que no.
Ahí es donde es más probable que esté el nivel.
Donde está su círculo, lo más probable es que sea una prueba, es decir, una comprobación por parte del cotizador de un comportamiento peor de algún operador.
Por supuesto, se puede ver claramente a ojo qué paso en zigzag debe darse en cada caso concreto de aplicación de patrones, pero es casi imposible formalizar esta visión en forma de algoritmo.
Probablemente, existen sintonizadores automáticos de la ZZ.
Si alguien quiere probar esto en un probador
Datos iniciales:
MA de 10 periodos a los últimos 55 precios de cierre menos estos precios de cierre. En M15 TF.
Patrón de referencia:
Así que malinterpretado los mensajes anteriores.
Por lo tanto, si se aborda el problema no de frente, pero más creativamente.....
Usted practica la promediación, imagina que la tendencia es un monstruo, y la apertura de una posición es un disparo en él, para neutralizar (cerrar en el plus) el monstruo con un menor número de disparos para dar la mayor recompensa. El volumen de una posición puede considerarse como una carga de energía que va disminuyendo, y cuanto más se retenga, mejor. Las tendencias son monstruos independientes para el entrenamiento.
¿No preferirías escribir un nuevo capítulo de Harry Potter?
¿Por qué no escribes un nuevo capítulo de Harry Potter?
¿Y si eres un fanático?
Yo, yo, yo lo quiero. Lo que no sé es qué es y cómo comprobarlo.
Traté de leer este hilo primero, para no hacer preguntas innecesarias, pero resultó ser problemático por el agua, que en este tema es mucho más que cualquier pequeña información útil.
1. ¿Qué es eso de "explorador de patrones"?
2. ¿Cómo comprobarlo?
3. ¿Qué es un "patrón de referencia"? ¿De dónde procede?
4. ¿Qué nos dicen las líneas desplazadas hacia arriba en x=57 (línea vertical negra)?
5. La MA de 10 periodos es una, ¿de dónde salen las 21 piezas de estas mashas ? o no mashas, ¿qué se dibuja en su gráfico ?
Estoy tratando de entender la MO, pero hasta ahora no he hecho ningún progreso. Hay muchos artículos escritos, pero sobre todo para los que ya saben lo básico, pero hay pocos (aún no los he encontrado).
Intenté leer tu artículo "Fuzzy logic in trading strategies", pero después de leer esto:
"Fuzzificación de variables de entrada. Establecimiento de una correspondencia entre el valor numérico de la variable de entrada de un sistema de inferencia difusa y el valor de la función de pertenencia del término correspondiente de la variable lingüística".
Mi cerebro chasqueó.
En mi juventud usaba más o menos las mismas palabras cuando ligaba con chicas )
Entiendo que no es fácil escribir un artículo, y es casi imposible escribir de tal manera que te entiendan, pero aun así no debemos olvidar que un artículo no es sólo una expresión de tu pensamiento/idea, sino que ante todo es un material didáctico, por lo que debemos escribir lo más sencillo posible.
Esto ni siquiera es una crítica, es una petición, si decides responder a mis preguntas, me gustaría ver respuestas sin términos específicos o con una explicación de los mismos.