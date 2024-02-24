Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3205
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
MO elimina estos problemas. Ni siquiera veo cómo se puede buscar manualmente patrones que no existen
Este es un caso univariante. Si lo haces multidimensional, puedes explicar cualquier característica en la interacción.
en incrementos hay algo como esto, a primera vista incluso rentable, en promedio.
Filtrado
No he visto ningún artículo en el que escribas sobre estos "patrones", antes has dicho que hay uno.
Antes estabas involucrado en el aprendizaje por refuerzo, ¿en qué momento lo abandonaste?
Tengo una idea interesante, cómo se puede imaginar el impacto sobre el medio ambiente, y el medio ambiente no será el equilibrio.
MO elimina estos problemas. Ni siquiera veo cómo se puede buscar manualmente patrones que no existen
Este es un caso univariante. Si lo haces multidimensional, puedes explicar cualquier característica en la interacción.
en incrementos hay algo como esto, a primera vista incluso rentable, en promedio.
Filtrado
Bueno, tenemos un caso bidimensional, incrementos y tiempo) MO no elimina el problema, sólo permite mirar más profundamente.))))
Multivariante, en una serie bidimensional claro que puedes introducir derivadas de unas series en otras series, pero es lo mismo, una mirada más profunda.
En el sentido de explorar una función más profundamente, no más.
Prepararé cálculos para ticks más tarde, tendré que usar google TPU para velocidades
Para ticks sería interesante)
No he visto ningún artículo en el que escribas sobre estos "patrones" -antes dijiste que había uno-.
Anteriormente usted estaba involucrado en el entrenamiento de refuerzo, ¿en qué momento abandonó esta dirección?
Yo tenía una idea interesante, cómo se puede presentar un impacto en el medio ambiente, y el medio ambiente no será un equilibrio.
Sí, funciona como el Grial. Tómalo, úsalo. Llave en mano
https://www.mql5.com/ru/articles/11452
158º artículo ya.
No dije que hubiera una y no la escribí. Son sólo patrones encontrados por distancia euclidiana, con cualquier precisión dada.
Así que entendí mal los mensajes anteriores.
Así que si te acercas al problema no de frente, pero de manera más creativa ...
Usted practica el promedio, imagine que la tendencia es un monstruo, y la apertura de una posición es un tiro en él, para neutralizar (cerrar en el plus) el monstruo con un menor número de disparos para dar la mayor recompensa. El volumen de una posición puede considerarse como una carga de energía que va disminuyendo, y cuanto más se retenga, mejor. Las tendencias son monstruos independientes para el entrenamiento.
Un nivel es un precio en torno al cual y dentro del cual se producen acontecimientos importantes (ruptura, rebote, etc.).
No sólo es importante que se produzcan acontecimientos importantes en torno al nivel, sino también las pautas de los propios acontecimientos (no sólo qué rompió el nivel, sino también cómo se rompió exactamente... o rebotó).
Ejemplo de descripción de uno de tantos niveles.
El círculo azul indica el lugar donde se activó la regla; después del círculo, los datos no están disponibles para el algoritmo.
El nivel descrito por esta regla es el mismo.
¿Hay alguna posibilidad de describir este evento no lineal introduciendo las 5 últimas velas? ????
¿Hay alguna posibilidad de encontrar esos niveles comparándolos por alguna métrica, digamos a través de la distancia euclidiana ????
Por supuesto que no.
¿Hay alguna posibilidad de describir este evento no lineal mediante la introducción de las últimas 5 velas ?????
Por supuesto que no.
Dime en qué idioma está escrito y cómo suena si es en lenguaje humano).
No soy un MO en absoluto, sólo soy curioso. Así que tengo derecho a hacer preguntas estúpidas).
¿No hay ninguna manera de reducir la cantidad de datos?
En lugar de un montón de velas, puede alimentar valores en zigzag. Imho describirá su patrón en el nivel no peor.
Algo así como, ZZ palanca es más grande / más pequeño que el anterior, etc.
¿No?
Me doy cuenta de que todo el patrón es mucho más amplio que este pedazo de gráfico en la pantalla.
Veo todo el patrón así:
En lugar de un montón de velas presentar valores en zigzag. Imho describirá su patrón en el nivel no peor.
Yo también prefiero el zigzag a los candeleros, pero hay un problema de ambigüedad con él, porque hay una dependencia del patrón resultante en el parámetro zigzag. Por ejemplo, en la primera imagen un zigzag más pequeño puede o no dibujar dos máximos en lugar de un #2, porque hay dos velas y cualquier cosa puede estar dentro de ellas.
Por supuesto, se puede ver claramente a ojo qué paso del zigzag se debe dar en cada caso concreto de aplicación del patrón, pero es casi imposible formalizar esta visión en forma de algoritmo.
1) Dígame en qué idioma está escrito y cómo suena si está en lenguaje humano)
2) ¿No hay forma de reducir la cantidad de datos?
En lugar de un montón de velas, puede alimentar a los valores en zigzag. Imho describirá su patrón en el nivel no peor.
3) Me doy cuenta de que todo el patrón es mucho más amplio que este pedazo de gráfico en la pantalla.
(1) Inventé el symantics yo mismo, no está en ninguna lengua, apenas una secuencia que lleva la información.
Este es un ejemplo mega simple, más bien una ilustración de donde cavar y donde nadie cava excepto yo desgraciadamente....
1 = precio por encima del nivel
-1 = por debajo del nivel
0 = precio igual al nivel
| = próximo evento
(2) se pierde información sobre precios en velas, todo se simplifica.
(3) todo puede ser, yo mostré un ejemplo sencillo, tú ya has mostrado uno más complejo, una sola regla no resuelve nada.