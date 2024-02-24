Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3201

Maxim Dmitrievsky #:
Los niveles se utilizan en el análisis de BP, usted tiene información obsoleta :)

profeta de Facebook ? ))

[Eliminado]  
mytarmailS #:

profeta de Facebook ? ))

Lo que sea
También se utilizan signos exógenos.
El jardín de infancia ha vuelto a empezar.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ninguna diferencia
También se utilizan rasgos exógenos

Por qué no hay diferencia, dilo, me interesa...

 
СанСаныч Фоменко #:

¿Quizás intentar profundizar en los posts con el deseo de entender de qué escribe la persona?

no a todo el mundo le interesan los pensamientos de los demás.

Y a mí me pasa lo mismo, incluso en este hilo hay gente cuyos posts no leo en absoluto, sólo los hojeo y ya está....

 
Maxim Dmitrievsky #:
Si escribo un artículo sobre el nuevo enfoque ahora, todo el mercado se inundará con este tipo de bots, porque escribo a fondo, una implementación completa que incluso un niño puede ejecutar. ¿Y entonces todos los golpes caerán sobre mí de nuevo? No quiero :)

De alguna manera usted escribió acerca de sus bots que NO funcionan fuera de la selección. ¿Es que tales bots llenarán todo el mercado? ¿O tiene otros bots que dan un resultado decente FUERA de la muestra de entrenamiento?

[Eliminado]  
СанСаныч Фоменко #:

De alguna manera escribiste sobre tus bots que NO funcionan fuera de la muestra. ¿Es este el tipo de bots que inundará todo el mercado? ¿O tienes otros bots que den resultados decentes FUERA de la muestra de entrenamiento?

No voy a escribir, así que ninguno. Si hay ganas de indagar, puedo lanzar variantes en un mensaje privado. Ya escribió 5 veces.
[Eliminado]  
mytarmailS #:

no todo el mundo está interesado en los pensamientos de los demás.

Y a mí me pasa lo mismo, incluso en este hilo hay gente cuyos posts no leo en absoluto, sólo los hojeo y ya está....

Pregunta a chatgpt, yo conduzco.
 
Maxim Dmitrievsky #:
No voy a escribir, así que no. Si hay ganas de forear, puedo lanzar opciones en un privado. Ya he escrito 5 veces.

No necesito. Muy necesario Trademeister, que cuestiona cualquiera de sus pensamientos.

 

Un curioso ejemplo de uso de modelos sencillos para predecir el tipo de cambio

Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates
Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates
СанСаныч Фоменко #:

Un curioso ejemplo de uso de modelos sencillos para predecir el tipo de cambio

Sobre una lira en caída constante.... Sí - usted puede dar ejemplos de éxito MO. Si hubiéramos sabido acerca de una tendencia tan super que será 2020m - y sin MO x3 se habría hecho.



