Yo uso Edge, sin vpn y además googlea todos los idiomas.
Recomiendo familiarizarse con la programación genética para investigar no pinchando.
Para buscar regularidades no ligadas al tiempo/cronología, recomiendo familiarizarse con algoritmos reglas asociales.
En cuanto a la dirección de búsqueda, todo es correcto...
el mercado solo tiene precios y una secuencia de ciertos eventos, exactamente eventos.
Estoy investigando qué alimentar a la entrada de la red neuronal. Ya que no tienes un producto listo en el mercado, te diré algo:
Tengo un mac, soy demasiado vago para molestarme con Edge.
Es sólo para windows o algo así?
En uno de los artículos analicé los resultados en función del horizonte de previsión fijado. El mejor era alrededor de 15 barras por delante en los indicadores horarios, adivinaba la dirección con mayor precisión. Pero puede haber diferentes periodos para cada instrumento.
Y la dirección de la búsqueda es correcta.
en el mercado sólo hay precios y una secuencia de determinados acontecimientos.
Gracias.
https://www.mql5.com/ru/articles/8863
allí en el texto de búsqueda:
"El eje X muestra la frecuencia de las operaciones, o más bien su duración, en barras. El eje Y muestra la estimación de R^2 para cada uno de los pases. Se observa que las operaciones demasiado cortas, de 0 a 5 barras, afectan negativamente al rendimiento del modelo, mientras que el intervalo de 15 a 23 es óptimo. Aumentar la duración de las operaciones por encima de 30 barras empieza a degradar los resultados. Existe un pequeño grupo con duraciones de operaciones de 6-9 compases, para el que las estimaciones son máximas. Intentemos entrenar modelos con tales duraciones y comparemos los resultados con otros clusters".