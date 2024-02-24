Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3135
Toda la historia de la humanidad nos dice que sólo el hombre puede encontrar un patrón.
Hoy en día, los escritores de galgos atribuyen esta capacidad a la IA, que hoy en día funciona SÓLO con la extrapolación de datos históricos. Eso en el mejor de los casos. Y normalmente la IA no es más que un motor de búsqueda muy rápido.
Usted está planteando un problema cualitativamente distinto: crear una IA análoga a la humana. Si te das cuenta, que así sea.
aquí estoy mirando y sonriendo, malvadamente)))
En un trato cogí 1 de 4 en otro 1 de 5.
Creo que está bien, pero el sapo se me atraganta)))
Si empiezas a coger la tendencia, nunca la cogerás, si dejas de cogerla, está ahí mismo....
Llegas tarde, ya he creado uno )) pero sólo para forex o cualquier serie temporal
La representación de los datos para diferentes áreas es diferente y la representación de los patrones es diferente también, por lo que será un lío.
Lo siento
Pensé que eras la persona más inteligente aquí.
Por favor, me tome como un aprendiz
Maestro.
P.Z.
Si puedes, escribe un par de líneas de lo que ya has creado.
¿O no? No. ¿Un secreto?
Las reglas de registro son asociativas por naturaleza. Por supuesto, puedes describirlas, pero necesitas algún validador para determinar la fiabilidad de estas reglas.
Este es el tema de la transición de la asociación a la causalidad. No conozco tal matriz para reglas logarítmicas, aunque probablemente algo similar a lo que se hace mediante regresión.
¿Cree que existe causalidad en la historia en forma de barras y rendimientos de las mismas? En la 1ª, 7ª o 39ª barra. Al fin y al cabo, los splits se harán en ellas, ya que no tenemos otra cosa.
Razones en noticias, decisiones de gobiernos, Banco Central, ballenas.
En retornos ni siquiera asociaciones, sino sólo algunos indicios de que algo empezó a suceder.
¿Cómo interpreta esas cintas?
¿Cómo interpreta esas cintas?
Atractor extraño) ¿no lo ves?
Hacer la pregunta correcta, y preferiblemente en Inglés.
Incluso en Google, se puede obtener una respuesta sana, aunque no completa.
P.Z.
¿La pregunta correcta?
¿Cómo interpreta esas cintas?
probablemente es un oscilador de algún tipo.
En realidad lo que ha hecho, usted decide por sí mismo por qué))))
Oscilador de momento
Si es estadísticamente significativo, una causa. Si no es significativo, asociación. Así es como se interpreta.la gente en la vida a menudo no puede distinguir entre razones y supersticiones, y usted nos pone en condiciones tan rígidas :))